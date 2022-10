Les femmes se distinguent sur le marché de l’art contemporain

Elles occupent même huit places dans la liste des 10 artistes de moins de 40 ans qui constituent le marché ultra-contemporain , selon ce rapport annuel publié mardi par Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art.

En 2022, l'art contemporain, regroupant les artistes nés après 1945, représente près de 18 % du marché de l'art international.

Il s'affirme comme un moteur en la matière, avec un nombre de transactions dans le monde en hausse de 12 %, l'arrivée massive de nouveaux artistes et 5000 nouveaux prix records, détaille Thierry Ehrmann, président d'Artprice.

Le secteur est porté par les moins de 40 ans, dont les ventes ont bondi de 405 millions de dollars canadiens en 2021, à 567 millions en 2022.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ces créateurs et créatrices incarnent l'art ultracontemporain , qui pèse 15,5 % du marché de l'art contemporain mondial et dont la valeur totale a été multipliée par 26 en 20 ans, selon M. Ehrmann.

L'art ultracontemporain concentre les plus grandes tendances du marché : NFT [jeton non fongible], artistes femmes, street art, artistes africains. Il révèle une compétition acharnée entre New York, Londres et Hong Kong, ainsi que l'émergence de nouvelles capitales du marché international comme Tokyo et Séoul , précise ce spécialiste.

Il représente 2670 artistes de 40 ans ou moins aux enchères, cinq fois plus qu'il y a 20 ans. Le prix moyen de leurs cinq meilleures ventes est passé de 835 000 dollars canadiens en 2021, à 6,6 millions par œuvre en 2022.

Parmi ces jeunes artistes, les femmes arrivent en tête. Se distinguent la Britannique Flora Yukhnovich, 32 ans; la Colombienne établie à New York Maria Berrio, 40 ans; la Canadienne Anna Weyant, 27 ans; et l'Américaine Christina Quarles, 37 ans.

La toile «Don't Let it Bring Yew Down», de Christina Quarles, est exposée lors de la Biennale de Venise en avril 2022. Photo : afp via getty images / VINCENZO PINTO

De l'art politiquement engagé

Un peu dans la lignée de Frida Kahlo, elles mènent une carrière d'activistes, ont parfaitement compris que les choses changent. Elles le revendiquent haut et fort, sont très engagées politiquement dans leurs travaux qui parlent de la condition féminine, du juste pouvoir des femmes, et ça change tout , analyse M. Ehrmann.

Les femmes percent dans les Biennales et les foires, elles s'affranchissent d'une certaine académie du marché dont elles étaient écartées ainsi que des commissaires masculins qu'elles remplacent. Elles essaiment dans toute la chaîne institutionnelle et privée et viennent grossir les rangs des experts. Elles prennent le pouvoir , ajoute-t-il.

« L'art contemporain est vraiment en train de s'installer comme la locomotive du marché de l'art et cela ne pouvait se faire que par les femmes. » — Une citation de Thierry Ehrmann

Aujourd'hui, nombre de grandes galeries sont dirigées par des femmes influentes qui créent des courants; tous les cabinets d'experts comprennent des femmes comme associées, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans , poursuit-il.

Thierry Ehrmann interviewé en 2019 dans la Demeure du Chaos, son musée à ciel ouvert à connotation post-apocalyptique situé près de Lyon, en France. Photo : afp via getty images / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

L’ardeur des jetons non fongibles

Autre tendance du marché de l'art contemporain, selon le rapport d'Artprice : le secteur en plein mouvement des œuvres d'art numériques en JNF [NFT en anglais], ces certificats d'authenticité infalsifiables.

Sur les 100 plus grandes maisons de ventes, 88 % ont créé un département NFT. Christie's vient d'annoncer le choix de la blockchain Ethereum , pivot du monde des cryptomonnaies, dit M. Ehrmann.