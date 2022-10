Un citoyen réclame des radars photo à Saguenay après l’accident grave d'un ami

Il a lancé cet appel mardi midi lors du conseil municipal, après qu’un de ses amis ait été victime d’un grave accident de moto le 12 septembre dans le rang Saint-Martin.

La même journée, une collision entre un poids lourd et une voiture avait fait un mort à La Baie et une motocycliste avait perdu la vie, la veille, sur la route 381. Jean-Charles Fortin, qui est connu pour son rôle de directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds, demande que des radars photo soient installés.

On ne peut pas laisser le monde se faire tuer sur nos routes chaque mois pratiquement en restant les bras croisés. Il faut trouver un moyen de casser cette culture-là. J’entends que vous n’avez pas assez d’argent. J’entends que vous l’avez demandé. Mais il y a sûrement quelque chose qu’on peut faire en attendant , a plaidé le citoyen, lors de la séance de questions tenue au terme de l'assemblée du conseil municipal, mardi.

Pas d’autorisation

Pour l’instant, Saguenay n’a toutefois pas l’autorisation du ministère des Transports du Québec (MTQ) d'installer des radars photo.

Il y a quelques semaines, on a reparlé au MTQ et on nous dit : "Vous pouvez faire vos demandes", mais présentement, c’est une fin de non-recevoir. Madame la mairesse a rencontré la ministre de la Sécurité publique. On va attendre le nouveau conseil des ministres, mais effectivement, ce serait le temps de remettre une couche sur ce dossier-là qui traîne depuis très longtemps et on n’est pas la seule ville à en faire la demande , a expliqué le conseiller municipal et président de la commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong.

L'assemblée publique du conseil municipal de Saguenay avait lieu à l'hôtel de ville, mardi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

De son côté, la mairesse Julie Dufour a de nouveau réclamé un meilleur financement pour la police de Saguenay.

On peut se dire qu’on va embaucher 15 policiers de plus et qu’on va les mettre sur la route que pour ça. Mais il va falloir prendre cet argent-là dans les poches des contribuables alors qu’il y a déjà une iniquité sur notre service policier. C’est 100 % à la charge des citoyens. C’est une iniquité de 20 millions qu’on a déjà au service de police. Oui, on est capable de faire mieux, mais ce n’est pas vrai qu’on va le prendre toujours dans la poche des gens de Saguenay , a fait valoir Julie Dufour, qui est revenue à la charge en demandant l’appui du gouvernement.

Julie Dufour rappelle que Saguenay doit financer seule son corps de police municipal, tandis que les municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec paient seulement 50 % de la facture.

D'après le reportage de Myriam Gauthier