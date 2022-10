De la recherche aux zones grises de la loi : les champignons magiques sortent de l’ombre

À l’intérieur, les étalages contiennent plusieurs produits contenant de la psilocybine, l'ingrédient actif dans les champignons hallucinogènes. Les produits sont présentés de manière ludique et sur des présentoirs illuminés. Cette image est un geste politique selon le gérant.

Nous voulons générer beaucoup de conversation autour de notre commerce. Avoir une boutique avec un éclairage coloré et qui accroche est le moyen le plus simple d'y parvenir.

La façade de Shroomyz située sur la rue Queen Ouest à Toronto. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a accepté de préserver l'anonymat du gérant de Shroomyz, puisque l'illégalité de son commerce et de la vente de la psilocybine au Canada lui fait craindre des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle.

Une manifestation médicale

Shroomyz est un moyen de manifester pour pousser le gouvernement à légaliser la vente de psilocybine à des fins médicales, explique le gérant. Le commerce dit vendre de la psilocybine uniquement à des fins médicales et non récréatives. Le but principal du commerce, selon lui, est de générer du soutien pour la légalisation de l’utilisation médicale de la psilocybine.

« Schroomyz est le résultat de lois médicales sur la psilocybine que nous croyons injustes [...] Notre seule raison d'être est un mouvement de protestation médical. » — Une citation de Le gérant de Shroomiz

Bien que le site Internet du commerce énonce qu’une prescription ou une visite médicale est nécessaire pour se procurer la substance, le gérant de Shroomyz admet au téléphone que ce n'est pas le cas pour le moment.

C’était notre processus initial, mais nous avons eu des problèmes avec les horaires, nous anticipons que dans le futur nous allons pouvoir avoir un professionnel de la santé en magasin, mais pour l’instant, cette partie de notre site web doit être mise à jour , explique le gérant.

Le site web a depuis été mis à jour. Il y est maintenant indiqué qu’il est simplement nécessaire de remplir un formulaire médical en magasin et signer une décharge avant d'effectuer un achat.

La décharge informe les clients des risques et avantages potentiels de la psilocybine et semble libérer Shroomyz de toute responsabilité légale quant à l'utilisation de ses produits. Le gérant affirme que le formulaire de décharge a été révisé par un avocat, mais il refuse de le nommer.

Le marché gris

Bien qu'à présent Shroomyz semble être le seul commerce physique à vendre de la psilocybine à Toronto, les affiches faisant la promotion de produits hallucinogènes et de commerces en ligne poussent un peu partout.

Une affiche présente du chocolat contenant de la psilocybine sur la rue Queen Ouest de Toronto. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Un de ces commerces est Chocolat Magique, qui offre une variété de produits contenant de la psilocybine. Les deux fondatrices du commerce, Julia et Sam, ont elles-mêmes été surprises par la popularité de leur entreprise.

Radio-Canada a accepté de n’utiliser que le prénom des deux entrepreneures parce qu’elles craignent les potentielles répercussions judiciaires sur leur entreprise.

« Nous avons de bons chiffres d’affaires. Beaucoup de gens veulent essayer la psilocybine. Nous avons plusieurs types de clients, certains ont des années d’expérience et d’autres n’ont jamais essayé, ces personnes cherchent souvent simplement une façon sécuritaire d’essayer » — Une citation de Sam, cofondatrice de Chocolat Magique

Chocolat Magique affirme vérifier que ses clients sont âgés de 19 ans ou plus avant de compléter une vente et offre la livraison, en personne ou par Postes Canada. Jamais, jusqu’à maintenant, un de ses paquets n’a été saisi lors du transport, prétendent les propriétaires.

Sur les paquets que nous emballons et envoyons par la poste, nous indiquons clairement qu’il s’agit de la psilocybine. Nous faisons ceci, pour nous assurer qu’une personne ne mange pas le chocolat s’il trouve le paquet par accident. Nous espérons vraiment que rien ne se perd dans la poste. C’est notre but! , dit Julia.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Postes Canada affirme que son équipe d’inspecteurs travaille afin d’identifier et enlever les substances illicites du courrier. Le service dit avoir plusieurs protocoles en place qui assurent la sécurité et la détection des items suspects .

Sur un plan national, nous coopérons avec les forces de l’ordre locales et nationales ainsi que les différentes agences gouvernementales afin de protéger le courrier, Postes Canada et ses clients.

Chocolat Magique affirme que tous les colis envoyés par Postes Canada se sont rendus à destination sans problème. Les cofondatrices affirment connaître les risques qu'amène l’utilisation des services postaux, mais ne se disent pas inquiètes.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, la police de Toronto affirme avoir procédé à 31 arrestations en relation à la possession et à la vente de psilocybine ou autre substance psychédélique telles la diéthyllysergamide (LSD) et la diméthyltryptamine (DMT).

Le gérant de Schroomyz et les cofondatrices de Chocolat Magique disent tous deux n’avoir eu aucun problème à ce jour avec les forces de l’ordre.

Pour l’instant il n’y a aucune sorte d’action prise et la communauté nous reçoit très bien , affirme le gérant de Shroomyz.

Nos bénévoles en magasin connaissent les risques. Cependant, nous n’anticipons pas qu’ils aient d’ennuis puisque, comme moi, ils sont là aux fins d'une manifestation médicale et sont des supporters passionnés de la cause.

C’est définitivement un risque pour tous dans l’industrie, mais [...] nous sommes prêtes à faire ce sacrifice , dit Julia.

L’avocat torontois Paul Lewin croit que l'apparition de commerces et services qui donnent accès à la psilocybine au public est le résultat de lois qu’il qualifie de défaillantes.

C’est ce qui arrive quand tu as de mauvaises lois. D’autres sources s'assurent de l’accessibilité du produit. Bien que je crois que c'est la mauvaise réponse de se tourner vers le "marché gris", je pense qu’il s’agit d'un message puissant au gouvernement de ne pas fermer ces commerces, mais de changer et d'améliorer les lois.

L'avocat Paul Lewin se spécialise dans le droit psychédélique. Photo : Radio-Canada

Au Canada, il y a seulement trois façons qui permettent à un individu d’avoir accès légalement à la psilocybine. Un individu peut participer à un essai clinique, recevoir une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) ou participer au Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada.

Me Lewin affirme que toutes ces méthodes ont des problèmes fondamentaux .

L’avocat explique que même avec les exemptions, un individu n'a pas accès à de la psilocybine puisqu’il n’y a actuellement aucune manière légale de se procurer la substance.

Personne ne peut t’en donner. C'est également super dangereux de cueillir des champignons puisque plusieurs champignons toxiques ressemblent à des champignons contenant de la psilocybine et tu ne peux pas en faire pousser. À moins que tu sois un mycologue, c’est super dangereux , dit Me Lewin.

Me Lewin indique que les voies légales offertes constituent un processus très lent et rempli de délais. Une situation qu’il juge inacceptable dans le contexte où plusieurs de ses clients souffrent de cancer en phase terminale.

« Ils souffrent de dépression ou d'anxiété liée à leur diagnostic, et ça gâche leurs dernières années sur terre. Et il y a quelque chose de remarquable qui contient de la psilocybine. Et le gouvernement retarde l'accès pour les personnes pour qui le temps est si précieux. » — Une citation de Paul Lewin, avocat

Peu de personnes savent même que ces exemptions existent. Il n’y a pas non plus beaucoup de médecins qui sont prêts à traverser toutes les étapes nécessaires. Peu sont capables de trouver un médecin.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Santé Canada dit avoir donné des exemptions à 81 patients depuis août 2020 et à 19 spécialistes de la santé à des fins de formations. En 2022, seulement cinq exemptions ont été accordées, 16 sont couramment en attente.

L'utilisation récréative : un problème pour la recherche

Le chercheur Ishrat Husain est psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto ( CAMH ). Depuis quelques mois, il est responsable d’une étude sur les effets de la psilocybine sur les personnes atteintes de dépression et résistantes aux traitements. Son projet a d'ailleurs reçu la première bourse du Gouvernement du Canada pour étudier la substance psychédélique, en juillet dernier.

Selon lui, la vente et la surutilisation de la substance dans la population générale pourraient ralentir des recherches essentielles, telle la sienne. Ces recherches, qui pourraient être cruciales en vue d'un éventuel processus de légalisation, requièrent des patients qui n’ont jamais utilisé la psilocybine.

Le Dr Ishrat Husain est psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (CAMH) Photo : Radio-Canada / Charley Dutil

Avant qu’une drogue comme la psilocybine soit légalisée, nous allons vouloir faire énormément de recherche [...], mais nous allons avoir un important obstacle si tout le monde a accès et utilise la substance. C'est un de mes soucis.

La vente de produits contenant de la psilocybine est également inquiétante selon Dr Husain, puisqu'il croit qu'il est trop tôt pour en venir à des conclusions quant aux effets médicaux des champignons magiques.

« Nous ne connaissons pas encore les risques pour la population en général. Il y a encore beaucoup de travail à faire. » — Une citation de Dr Ishrat Husain, psychiatre au CAMH

Le psychiatre craint que la psilocybine puisse avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique de certaines personnes. Connaître les prédispositions familiales d'un utilisateur revêt alors une grande importance. Il mentionne notamment que les personnes avec des antécédents familiaux de troubles schizophréniques et bipolaires sont pour l’instant exclues des recherches sur la substance.

Il croit qu’il faut également faire très attention lorsqu’on trace des liens entre le cannabis et la psilocybine. La psilocybine est un puissant hallucinogène, qui provoque, des perturbations dans la perception des stimuli visuels et auditifs , ce qui peut, chez certaines personnes être difficile et raviver des souvenirs très pénibles , explique le Dr Husain.