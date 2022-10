La C.-B. est accusée en cour de ne pas respecter sa propre loi environnementale

Quels sont les progrès réalisés?

En jeu devant le tribunal sont les rapports sur les progrès réalisés par la Colombie-Britannique dans son plan pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025.

« [La loi] demande à ce que le gouvernement fasse des rapports au public, pour qu'on le tienne responsable s'il dévie de ses objectifs. » — Une citation de Alan Andrews, directeur de programme, Écojustice

L'avocat d'Écojustice, Alan Andrews, qui représente le Sierra Club, affirmait mardi matin devant la cour que la Colombie-Britannique n'a pas respecté sa propre loi sur les changements climatiques, et a échoué à publier un plan qui détaille comment la province allait remplir tous ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques.

George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique de la Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Felipe Fittipaldi

La province a publié en 2021 un rapport d'étape sur sa responsabilité en matière de changements climatiques  (Nouvelle fenêtre) , comme le prévoit la loi votée en 2019.

Une liste d'actions

Mais devant le tribunal, une avocate d'Écojustice, Andhra Azevedo, a déclaré devant le juge Jasvinder S. Basran que ce rapport ne contient qu'une liste d'actions. Il devrait aussi inclure comment ces actions vont réduire les émissions de gaz à effet de serre.