Après les promesses, les actions : les attentes envers le gouvernement en Estrie

Au lendemain du balayage bleu pâle qui a reporté la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir, les organismes et élus municipaux s'attendent maintenant à ce que les élus tiennent parole au cours des quatre prochaines années. Les attentes sont importantes, et les enjeux, multiples.

La réélection du gouvernement Legault n'a cependant pas été accueillie à bras ouverts par le Regroupement des organismes de l'Estrie (ROC). C'est une tonne de briques qui nous tombe sur la tête! , s'exclame la directrice générale du ROC, Dominique Vigneux-Parent.

Les députés de la CAQ auront du pain sur la planche pour rebâtir le lien de confiance avec les 170 organismes membres du regroupement, qui estiment qu'ils sont sous-financés. Plusieurs d'entre eux sont descendus dans la rue à quelques reprises lors du premier mandat de la CAQ afin de dénoncer les promesses brisées du gouvernement. Ils soutenaient notamment que la pandémie leur a donné un coup dur avec les besoins qui ont explosé, même si le financement n'était pas nécessairement au rendez-vous. On travaille ensemble, oui, mais on ne travaille pas dans la même direction. C'est là que ça accroche , déplore Dominique Vigneux-Parent.

« Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'écoute de la part du gouvernement caquiste au cours des quatre dernières années. On ne s'attend pas vraiment à une meilleure reconnaissance de ce côté-là. » — Une citation de Dominique Vigneux-Parent, directrice générale du ROC

La Table de concertation des aînés veut également maintenir la pression sur le gouvernement. Elle soutient que la CAQ peut encore améliorer les services et le soutien aux aînés.

Il ne faudrait peut-être pas qu'on pense que seulement le privé va régler notre problème, soutient la présidente Micheline Roberge. Il y a plusieurs organismes autour de nous, les organismes à but non lucratif qui ont besoin d'aide. Toute l'aide communautaire est là, elle est présente. C'est un apport dont on a besoin, un apport financier dont on a besoin.

Quant au Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie, il a bon espoir de son côté que le gouvernement posera des gestes à la hauteur des défis que représentent les changements climatiques.

On a une bonne collaboration de la part des députés partout à travers la région. On espère que ça va se poursuivre et pouvoir aller un peu plus loin , espère le codirecteur du Conseil, Philippe-David Blanchette.

Poursuivre le travail... et l'atteinte des objectifs

Les élus municipaux, pour leur part, souhaitent continuer à travailler de concert avec les élus. La protection de l'environnement sera également à l'ordre du jour, rappelle la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

On souhaite conserver le plus possible des milieux naturels, donc on veut des sommes d'argent pour nous aider à conserver ces milieux-là , soutient-elle.

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke, affirme pour sa part qu'elle souhaite poursuivre dans le même sens. Cela allait bien, et je pense que ça va continuer à bien aller, souligne-t-elle. La prochaine étape, c'est la formation du conseil des ministres. On a hâte de savoir qui va être l'interlocuteur aux affaires municipales, et on a hâte de voir aussi pour les autres ministères. [...] Il y a plusieurs irritants dans plusieurs lois québécoises quand on essaie de faire notre travail de ville.

La mairesse ajoute que le dossier prioritaire qu'elle souhaite pousser concerne les écoles. On a des besoins importants , rappelle-t-elle. Lors de la campagne, François Legault avait promis de construire une nouvelle école secondaire à Sherbrooke d'ici 2026.

« M. Legault avait dit en campagne que, si les écoles étaient construites dans des secteurs existants, ce serait le gouvernement du Québec qui allait payer. Nous, on veut prendre ses paroles et les mettre par écrit avec une signature. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Sylvain Racette, a aussi bon espoir que la CAQ concrétisera le projet de construction d'une nouvelle école secondaire.