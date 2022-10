Des élèves plantent des arbres à l’école Pie-X-de-l’Assomption

Le but, c’est que la cour d’école soit un peu plus intéressante, un peu plus fraîche pour s’inscrire dans un milieu de vie en santé pour l’école et pour le quartier , explique l’adjoint à la transition écologique du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, Alexandre Demers.

La plantation d'arbres compte parmi huit initiatives qui seront réalisées dans le cadre du projet Vent de fraîcheur du Conseil. Ce projet vise entre autres à conscientiser les jeunes aux îlots de chaleur.

Lors de l’activité, les jeunes se plaisaient à prendre 30 minutes de classe pour participer à la plantation. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Avant de commencer la plantation, les élèves ont d'ailleurs pu en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles cette action est importante et aura un impact plus tard.

L’asphalte attire le soleil, la chaleur vient, et ça augmente les changements climatiques. Là, on met beaucoup d’arbres pour que ça arrête de faire ça , a résumé un élève de 5e année à Radio-Canada.

L'activité qui se déroulera pendant trois jours. Au total, une centaine d'élèves vont y participer.