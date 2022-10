Ce qu’il faut savoir sur la vague de vols de voitures à Toronto et comment s’en protéger

Avec l'augmentation des vols de voitures à Toronto et dans les environs, vous vous demandez peut-être si votre voiture pourrait être une cible.

Une enquête de CBC a révélé que les vols de voitures ont augmenté de près de 45 % dans la ville au 31 août, par rapport à l’ensemble de l’année dernière et de 54 % dans la région de Peel. Les détournements de voiture, lorsque le conducteur est au volant, ont quant à eux augmenté de 209 % jusqu'à présent cette année à Toronto par rapport à 2021.

Alors, quels véhicules les voleurs ciblent-ils et que pouvez-vous faire pour les arrêter?

Les véhicules les plus volés en 2020

Selon la police de Toronto, les véhicules les plus souvent volés sont équipés d'un système de démarrage à bouton-poussoir, qui fonctionnent avec une clé électronique.

Cela correspond à ce qu’Équité Association, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l'assurance, a découvert lors de la compilation de sa liste des 10 véhicules les plus volés en Ontario en 2020.

En Ontario, les véhicules les plus souvent volés sont les séries Lexus RX, Honda CR-V et Honda Civic.

Voici la liste complète : Lexus RX année 2018

Honda CR-V année 2019

Honda Civic année 2019

Toyota Highlander année 2019

Chevrolet/GMC Silverado et Sierra 1500/2500/3500 année 2017

Ford F150/F250/F350/F450 année 2017

Dodge/Ram 1500/2500/3500 année 2019

Honda Accord année 2018

Toyota Corolla année 2017

Land Rover, Range Rover année 2016

La liste met en évidence une tendance clé dans les vols de véhicules à travers le pays, selon Équité Association : L'augmentation du nombre de vols d'automobiles par appareil électronique dans tout le Canada est lié à la présence de plus en plus grande de véhicules équipés de clés sans contact.

Fin juillet, la caméra de Patricia Li, une résidente de Toronto, a capturé trois personnes essayant de voler son véhicule aux petites heures du matin. Photo : Capture d'une caméra de surveillance résidentielle fournie par Patricia Li

Ce ne sont pas des jeunes qui volent des voitures pour faire des balades ou un groupe qui pourrait voler une voiture pour ensuite l'utiliser pour commettre une autre infraction pénale. Ce sont des criminels professionnels qui ont des réseaux professionnels , affirme Michael Slack, d’Équité Association.

Souvent, l'expertise de ce réseau spécifique peut influencer le type de véhicule volé dans votre quartier.

En d'autres termes, un groupe qui a compris comment contourner la sécurité d'un véhicule donné en visera probablement plus et augmentera le nombre de vols dans une zone donnée.

Dissuader les voleurs

Les voleurs d'automobiles veulent monter dans votre voiture et repartir avec elle le plus rapidement possible.

C'est pourquoi Bryan Gast, vice-président des services d'enquête à Équité Association, suggère une approche par étapes pour compliquer la tâche pour les voleurs — tout ce qui rend plus difficile pour les criminels de voler ce véhicule [et] ajoute du temps à ce qu'ils doivent faire , dit-il.

Il existe de nombreuses étapes de base qui ne coûtent rien et qui peuvent aider, suggèrent les experts.

D'abord, il y a l'évidence : emportez toujours vos clés avec vous lorsque vous vous stationnez, ne laissez pas votre véhicule en marche, assurez-vous que vos portes et fenêtres sont fermées et serrez toujours votre frein à main. Surtout, ne laissez pas les documents de propriété ou d'assurance originales dans votre véhicule. Envisagez plutôt une photocopie.

Mais voici quelques conseils moins connus qui peuvent vous aider :

Lorsque vous stationnez votre véhicule, tournez vos roues vers le trottoir pour rendre le remorquage plus difficile

Si vous avez une voiture à propulsion, stationnez-la par l’arrière

Si vous avez une voiture à traction avant, stationnez-la face en avant

Vous avez un véhicule avec démarrage sans clé?

Si votre véhicule est équipé d'un démarrage sans clé, vous pouvez prendre certaines mesures supplémentaires pour le rendre plus difficile à voler.

Ne gardez pas votre clé à distance près de votre porte d'entrée ou près d'une fenêtre. Mieux encore, gardez votre porte-clés dans une pochette doublée d'un matériau bloquant les signaux électroniques pour empêcher votre porte-clés d'émettre un signal vers votre véhicule. Cela l'empêchera d'être intercepté et potentiellement reprogrammé par des voleurs potentiels.

Évitez de verrouiller votre voiture à distance, lorsque vous vous en êtes éloigné. Le verrouillage émis à distance crée une portée qui peut laisser le signal de votre porte-clés vulnérable à l'interception, selon Bryan Gast.

Des voitures stationnées dans la rue près de l'avenue Lawrence et de la rue Dufferin, un quartier de Toronto qui a connu une augmentation des vols de voitures. Photo : CBC

Coupe-circuit, gravure de série à la fenêtre et autres protections

Voici quelques autres outils et mesures de protection qui certes ont un coût, mais qui, selon les experts, peuvent constituer des investissements précieux :

Envisagez d'installer un module coupe-circuit antidémarrage. Ce type de système, comme son nom l'indique, bloque le démarrage de la voiture sauf sur présentation de la clef ou de la carte de démarrage. Si vous en avez installé un, vous pouvez également appeler votre compagnie d'assurance et demander un rabais.

Vous pouvez également faire graver votre numéro d'identification de véhicule (NIV) sur votre fenêtre. La police de Toronto affirme que cela crée un effet dissuasif visuel pour les voleurs, car il leur en coûte cher pour le faire disparaître.

Installez un suivi GPS pour aider la police à retrouver votre véhicule - et peut-être même ceux qui l'ont volé.

Investissez dans un système de diagnostic embarqué, physique ou électronique, pour empêcher les voleurs de reprogrammer le porte-clés d'une voiture et de désactiver le système de sécurité.

Utilisez un bloque-volant visible pour rendre votre voiture plus difficile à voler et créer un effet visuel dissuasif pour les voleurs.

Que faire si votre voiture est volée?

Signalez-le immédiatement à la police. Plus tôt la police aura cette information et pourra la saisir dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne, plus il y a de chances qu'un agent l'identifie sur la route, dit M.Slack d’Équité Association.

Ensuite, signalez-le à votre compagnie d'assurance - quelque chose qui ne vous posera aucun problème si vous avez suivi un conseil cité ci-dessus : gardez vos documents originaux à la maison. Si des voleurs se sont emparés de votre véhicule, ils n’auront pas accès à vos documents dans le même temps.

Enfin, vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil à votre police d'assurance à l'avance pour vous assurer qu'elle vous couvre contre un vol éventuel, explique Matt Hands, directeur principal des assurances chez RateHub.ca.

Les polices d'assurance de base ne couvrent souvent pas les vols d'automobiles, de sorte que les clients peuvent envisager une couverture complète et d'autres suppléments comme la perte d'utilisation qui vous donne accès à une location de voiture pendant que votre réclamation est en cours et une dépréciation limitée pour protéger la valeur de votre véhicule plus longtemps.