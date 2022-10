Budget participatif de Matane : une aire de jeux en bois écologique en 2023

Le nom du projet gagnant a été dévoilé, mardi, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane.

La citoyenne à l'origine du projet, Julie Harrison, était absente lors du dévoilement des résultats. Photo : Radio-Canada

Ce projet de Julie Harrison s'est hissé au sommet du classement des 7 projets déposés dans le cadre du budget participatif.

Il consiste en une un parcours en bois et en cordages rappelant la mer et les bateaux qui sera situé dans le parc Nancy-Charest, à proximité du Centre d'art Le Barachois et de la Marina de Matane.

Classement des 7 projets retenus : Aire de jeu en bois écologique Sentiers Bon-Pasteur Trampoline géant Halte de la petite rivière : halte familiale Le sentier du petit boisé Pavillon d'été de style anglais Le coin d'activités physiques

Cette année, 1078 personnes ont voté, ce qui représente 9 % de la population en âge de voter dans la Municipalité.

En 2021, le projet de piste à rouleaux soumis aussi par Julie Harrison avait remporté la faveur des citoyens de Matane qui ont voté dans le cadre du budget participatif.

La Ville de Matane se réjouit d'ailleurs de l'engouement continu de la part de la population pour le budget participatif. Elle remarque aussi que les personnes âgées de 35 à 44 ans ont participé davantage au vote que les jeunes de 16 à 24 ans ainsi que ceux de 65 ans et plus.

Ces données permettront au Comité de pilotage du budget participatif de Matane de cibler ses prochaines actions de promotion afin de promouvoir la démarche le plus équitablement possible entre les groupes d’âge.