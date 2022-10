Brian Bigger se retire de la course à la mairie du Grand Sudbury

Il aura passé plus de 13 ans à la municipalité, d'abord comme vérificateur général puis comme maire de la Ville depuis 2014. Exceptionnellement, il est le seul maire à avoir obtenu plus d'un mandat depuis l'amalgamation de 2001.

Malgré être fier du travail qu'il a accompli durant ces années, il dit ne pas avoir passé autant de temps avec ses proches qu'il l'aurait souhaité.

« Durant mon temps comme maire, nous avons perdu ma belle-mère, mon beau-père, un beau-frère et mon père. La santé de ma mère s'aggrave et même si elle ne me le demanderait jamais, je ressens le besoin de passer plus de temps avec elle. »