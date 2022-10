Un camp pour adultes ayant une déficience intellectuelle en quête de financement

Situé au bord du lac Gull et ouvert depuis 1955, le camp est pleinement accessible en fauteuil roulant et compte plusieurs animaux de ferme.

Nous offrons une occasion de profiter de la nature, explique le directeur général David Bayduza. Nous avons une cabane de deux étages dans un arbre avec un ascenseur et nos animaux sont accessibles à tout le monde.

L’établissement était auparavant géré par la Society of Parents and Friends of Michener Centre qui a coupé les ponts avec le camp après avoir perdu une subvention provinciale.

Par courriel, le ministère des Services sociaux de l'Alberta dit avoir offert une subvention de 215 000 $ pour aider le camp pendant la période de transition.

Depuis, le camp L.G. Barnes cherche des sources de financement alternatives.

Il a lancé une campagne de levée de fonds pour tenter de récolter 300 000 $, ce qui couvrirait le coût des salaires, des soins des animaux et de l’entretien des immeubles.

Notre priorité c’est de garder le camp ouvert , explique David Bayduza. Il ajoute que le camp envisage plusieurs options pour stabiliser ses finances.

Il pourrait notamment ouvrir au grand public durant la basse saison. Une autre solution serait d’aller chercher le soutien d’entreprises privées, notamment en offrant de renommer les bâtiments du camp à leur nom.

L’organisme est aussi en discussion avec le gouvernement provincial par l’entremise du député de la région et actuel ministre des Finances, Jason Nixon.

Je fais confiance aux Albertains, le plus important c’est de sensibiliser les gens , précise le directeur général du camp.

Il souhaite aussi faciliter l’accès au site avec un meilleur service de transport adapté et réduire l’empreinte environnementale, notamment en installant des panneaux solaires.

Avec les informations de Travis McEwan