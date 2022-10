De grands rêves artisanaux dans de petits pots de confiture

Une passion pour la nourriture, les traditions et tout ce qui est fait de façon artisanale, c’est ce qui a poussé Geneviève Blanchet à créer Le Meadow’s Pantry. Ses produits : des confitures et des marmelades préparées à la main avec des fruits de la Colombie-Britannique.

Alors qu’elle habitait encore au Québec, Geneviève Blanchet faisait déjà des confitures qu’elle donnait en cadeau à ses amis.

J’avais une copine qui voulait ouvrir un café et m’avait proposé de vendre mes confitures. Je lui avais répondu que ce n'était pas un métier de faire confitures. Voilà, des années plus tard, mon métier est confiturière , dit-elle en riant.

Geneviève Blanchet s'inspire de ce qu'elle voit autour d'elle pour ses recettes de confitures et marmelades. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

L’idée de se remettre à faire de la confiture lui est venue alors qu’elle habitait en campagne, entourée d’arbres fruitiers. Puis le temps froid venu, elle a essayé pour la première fois de faire de la marmelade.

En hiver, les agrumes seulement sont de belle qualité en magasin. Alors, j’ai regardé et comparé quelques recettes, j’ai pris ce que je préférais de chacune. J’ai utilisé des agrumes biologiques de la Californie pour faire la marmelade et je n’ai jamais changé ma recette depuis , raconte-t-elle.

Cette recette de marmelade a été primée au World's Original Marmalade Award, à Cumbria, au Royaume-Uni.

Avec les années, les confitures et marmelades de Geneviève Blanchet sont devenues de plus en plus populaires. Malgré le succès, elle a pris la décision de demeurer une petite entreprise artisanale.

« Pour devenir plus grand, il aurait fallu que je change mes méthodes de fabrication. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais moi, je voulais continuer à faire mes produits de façon artisanale, à la main. » — Une citation de Geneviève Blanchet, propriétaire, Le Meadow's Pantry

Geneviève Blanchet a créé Le Meadow's Pantry il y a 10 ans. Bien que ses produits soient très courus, elle a fait le choix de continuer à faire ses confitures et marmelades de façon artisanale. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Après presque 10 ans d'existence, les produits Le Meadow’s Pantry se retrouvent dans une soixantaine de magasins, hôtels, café, et bien sûr, les marchés fermiers.

Les marchés fermiers me permettent de garder un contact direct avec mes clients. J’ai des clients qui me demandent parfois d’essayer de faire ou de reproduire une recette de confiture de leur grand-mère par exemple. Je le fais avec plaisir et ça fait plaisir aux gens , raconte Geneviève Blanchet.