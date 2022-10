Le prochain premier ministre de l’Alberta sera connu ce soir

Les résultats du vote des membres du Parti conservateur uni (PCU) seront dévoilés à partir de 18 heures HR à Calgary. L’un des sept candidats dans cette course prendra la tête du parti majoritaire et, par conséquent, du gouvernement de l’Alberta.

Le parti a envoyé 124 000 bulletins de vote. Selon des sources au courant de la logistique de la course, les deux tiers des membres ont renvoyé leur bulletin avant la fin de la journée de lundi. Pour le reste, des bureaux de vote sont ouverts jeudi matin à Slave Lake, à Edmonton, à Red Deer, à Calgary et à Taber.

Suivez le dévoilement des résultats de la course à la direction du PCU en direct avec nos journalistes sur le terrain sur ICI Alberta, à compter de 16 h 30, et lors d’une édition spéciale du Téléjournal Alberta, à partir de 18 h.

Scrutin préférentiel

Le parti organise une soirée de dévoilement des résultats au centre BMO, à Calgary. Plusieurs tours pourraient toutefois être nécessaires pour déclarer quelle personne sera élue à la tête du parti.

Le PCU utilise un scrutin préférentiel, ce qui veut dire que les électeurs ont pu classer les candidats selon leur ordre de préférence.

Au premier tour, si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des votes comme premier choix, le candidat qui a reçu le moins de suffrages sera éliminé. Ses votes seront redistribués parmi les autres candidats qui étaient inscrits comme deuxième choix sur ces bulletins-là. Le processus d’élimination et de redistribution se poursuit jusqu’à ce qu’un vainqueur obtienne la majorité des suffrages exprimés.

Une longue campagne

Cette soirée mettra fin à plus de quatre mois de campagne pour remplacer Jason Kenney. L’ancien ministre des Finances, Travis Toews, a été le premier à se lancer dans la course à la chefferie à la fin du mois de mai.

Deux autres anciennes ministres, Rajan Sawhney et Rebecca Schulz, ont également quitté le gouvernement pour entrer dans la course. Le parti a également confirmé les candidatures de la députée de Chestermere-Strathmore, Leela Aheer, du député de Fort McMurray-Lac La Biche, Brian Jean, de l’ancienne chef du parti Wildrose, Danielle Smith, et du député indépendant Todd Loewen.

Les sondages et les commentateurs politiques ont très vite placé Danielle Smith dans le peloton de tête. Son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta et les critiques qui l’ont accompagné ont dominé les mois de campagne.

Clap de fin pour Jason Kenney

La soirée ne marquera cependant pas la fin de la carrière politique de Jason Kenney. L’ancien député fédéral a annoncé son intention de rester, au moins temporairement, à son poste de député provincial de la circonscription de Calgary-Lougheed.

Le politicien de longue date a annoncé sa démission à la mi-mai, dans la foulée d’un vote de confiance qu’il avait pourtant remporté. Jason Kenney avait expliqué à l’époque qu’il souhaitait que son départ ramène l’unité au sein des conservateurs albertains.