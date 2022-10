Des démos de jeux vidéo québécois à essayer pendant l’événement Steam Next Fest

1- Season: A Letter to the Future, du studio Scavengers

Les personnes qui attendent depuis quelques années déjà le jeu vidéo Season, du studio montréalais Scavengers, mettant en vedette une femme noire, pourront s’offrir un aperçu de la jouabilité du titre. Season est un jeu narratif d’aventure où il faut collecter des artéfacts tout en explorant son environnement. Le studio n’a toujours pas de date de sortie prévue pour le titre.

2- Kona II : Brume, du studio Parabole

Le studio Parabole de Québec signe le deuxième épisode du récit interactif et narratif Kona, qui plonge les joueurs et joueuses en 1970, en plein blizzard dans un petit village minier du nord du Canada. Le détective Carl Faubert tente de survivre tout en menant une enquête sur des mystères surnaturels dans la région. La date de sortie est inconnue pour le moment.

3- La vallée qui murmure, du studio Chien d’or

Un jeu d’horreur en point and click (pointer et cliquer) qui explore les mœurs de la population québécoise du 19e siècle, c’est la mission d’Olivier Leclair, le fondateur du studio montréalais Chien d’or, qui développe le jeu La vallée qui murmure. Une démo du titre qui se déroule dans le village fictif de Sainte-Monique-des-Monts est offerte sur le site de Steam, et sa sortie est prévue en 2022.

4- Turbo Kid, de Outerminds

Le studio montréalais Outerminds signe le prochain jeu d’art pixel inspiré du film post-apocalyptique canadien Turbo Kid (2015). La date de sortie du titre, qui nous plonge tout droit dans les années 90, n’a pas encore été annoncée, mais les curieux et curieuses peuvent enjamber un vélo BMX dès maintenant grâce à une démo gratuite sur le site de Steam.

Des diffusions en direct de versions de démonstration de jeux vidéo sont aussi à l’horaire de l’événement Steam Next Fest, qui se tient en ligne jusqu’au 10 octobre prochain.