Programme de thermopompes gratuites : un fournisseur dit perdre des milliers de dollars

Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres.

Certains fournisseurs de la province voient ce programme d’un mauvais œil.

Léonce David, qui dirige Réfrigération Plus de Caraquet, dit avoir eu plusieurs annulations de commandes depuis l’annonce du programme le 28 septembre.

« Ça vaut pas mal. Je n'ai pas vraiment de chiffres à donner aujourd’hui. J’ai perdu pas mal de ventes jeudi. J’en ai eu vendredi. Aujourd'hui (mardi), j’ai eu d'autres pertes. Je ne pourrais pas donner vraiment un chiffre précis, mais c’est beaucoup de milliers de dollars. » — Une citation de Léonce David, de Réfrigération Plus de Caraquet

Pour être admissible au Programme écoénergétique amélioré d’Énergie NB, il faut avoir un revenu annuel brut combiné du ménage égal ou inférieur de 70 000 $, être propriétaire et habiter une maison qui nécessite des améliorations énergétiques importantes.

Les critères d'admissibilité au Programme énergétique amélioré d'Énergie NB. Photo : Gracieuseté : Énergie NB

Mais ce qui dérange Léonce David, ce n'est pas le programme en tant que tel.

Est-ce que ça me dérange? Ça ne me dérange pas. Je suis content que les personnes à faible revenu aient accès à des thermopompes gratuites. C’est super, mais j’aurais aimé participer à ça. Ce qui arrive est que j’ai perdu des ventes en un claquement de doigts , a-t-il déploré.

Le coût d'une thermopompe varie selon sa puissance. Les prix oscillent de 2000 $ à 6000 $. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Un fournisseur unique basé à Moncton

Dans les faits, Énergie NB fera appel à un fournisseur unique, Solutions Énergie Greenfoot, une entreprise néo-brunswickoise fondée en 2014 et qui a des succursales dans les quatre provinces atlantiques.

Des employés de Solutions Énergie Greenfoot se préparent à installer une thermopompe. Photo : Radio-Canada

Au Nouveau-Brunswick, en plus du siège social situé à Moncton, Greenfoot possède des succursales à Edmundston, à Saint-Jean, à Fredericton et à Tracadie-Sheila. Une présence résolument provinciale.

Quand on dit que l'on veut une compagnie qui peut faire le Nouveau-Brunswick au complet, j’aurais pu m'affilier avec Campbellton, puis Edmundston, puis Moncton et dire « OK, nous autres on va vous faire une offre. On a la capacité de faire ça. On a des électriciens. On peut faire ça nous autres pareil ». Mais ç’a été annoncé directement dans les médias et on s’est fait prendre les culottes à terre , a-t-il raconté.

Des critères d’admissibilité

Interrogé sur les critères qui étaient recherchés lors de l’appel d'offres, Énergie NB répond par courriel qu’un fournisseur de services qualifié a été choisi pour ce programme et que si les volumes deviennent trop élevés, il sera possible de faire appel à des sous-traitants.

Radio-Canada a obtenu une copie de l’appel d'offres lancé par Énergie NB en mai 2019.

Le document stipule que lors de l'évaluation des offres conformes, le prix sera le seul critère.

Le critère d'évaluation de l'appel d'offres du Programme écoénergétique amélioré d’Énergie NB. Photo : Radio-Canada

Léonce David affirme qu’il ne baissera pas les bras.

C'est sûr que je vais essayer d'appeler, je vais essayer de rentrer en contact avec le fédéral. Peut-être bien avec Serge [Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst] pour me donner un coup de main là-dessus. Je veux juste avoir des réponses. J'ai essayé d'appeler Énergie NB, pas de réponse. J’essaye d’utiliser mes contacts de personnes dans la réfrigération pour qu’ensemble, on puisse s’aider , a-t-il déclaré.

