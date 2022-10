Le vaccin contre la grippe bientôt offert en Saskatchewan

Les vaccins seront administrés dans les cliniques de santé publique, les pharmacies locales et certains cabinets de médecins et d'infirmières praticiennes.

Se faire vacciner contre la grippe est une chose simple que vous pouvez faire pour rester en bonne santé et prévenir la transmission du virus à vos amis et aux membres de votre famille , a déclaré le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab.

Surtout ceux qui sont le plus à risque de contracter une maladie grave , ajoute-t-il.

Une fois de plus, la province indique que les résidents auront la possibilité de réserver et recevoir leurs vaccins contre la grippe et la COVID-19 lors du même rendez-vous.

Quelques nouveautés

Les résidents auront la possibilité de réserver les vaccins pour toute la famille en un seul rendez-vous grâce au site web  (Nouvelle fenêtre) de l’Autorité de la santé et la Saskatchewan (SHA). Les réservations individuelles et de groupe peuvent également être faites par téléphone au 1-833-SASKVAX (1-833-727-5829).

Cette année, tous les citoyens de 65 ans et plus peuvent recevoir le vaccin contre la grippe à haute dose.

Auparavant, ce vaccin n'était fourni qu'aux résidents des établissements de soins de longue durée et des foyers de soins personnels.

Aider les personnes âgées à maintenir leur santé et leur bien-être est une priorité pour notre gouvernement , affirme le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé dans les régions rurales et éloignées, Everett Hindley.

Nous investissons plus de 4 millions de dollars cette année pour élargir l'accès aux vaccins gratuits à forte dose à toutes les personnes âgées de la Saskatchewan , dit-il.