Fredericton présente sa nouvelle formule de financement des municipalités

C'est une phase critique de la réforme municipale qui s'amorce au Nouveau-Brunswick cette semaine. Le ministre Daniel Allain a présenté mardi à Fredericton le projet de loi qui doit encadrer le financement des nouvelles entités municipales.

Pour permettre aux municipalités de prévoir leurs budgets futurs, la province propose un montant annuel de 75,6 millions de dollars pour les cinq prochaines années, et une formule de péréquation renouvelée.

Les paiements de péréquation seront ajustés en fonction de la croissance de l’assiette fiscale de chaque municipalité, et la subvention de base offerte depuis 2013 sera éliminée d’ici 2025.

L’objectif, aujourd’hui, c’est de donner de la stabilité et de la prévisibilité [aux municipalités]. Attendons que les changements viennent en pleine action avant de faire des gros changements , explique-t-il.

Des municipalités déficitaires

Avant le dépôt du projet de loi, plusieurs responsables municipaux avaient exprimé des craintes quant à la nouvelle formule de péréquation. Ils avaient peur qu'elle entraîne une perte de revenus.

Selon des données fournies par le gouvernement mardi, plusieurs municipalités vont enregistrer des déficits de financement en 2023. C’est le cas notamment de Bathurst, qui perdra un peu plus de 40 000 $.

Mais le ministre propose une solution à ce déficit: les municipalités peuvent prélever des impôts fonciers des biens non résidentiels. La province avait d'ailleurs, lors du dernier budget, réduit la part d'impôts fonciers qu'elle recevait dans ce secteur.

Les municipalités, les districts ruraux, auront des choix à faire , selon lui.

Le ministre Daniel Allain souhaite que la formule de financement soit revue dans cinq ans, mais n'imposera pas cette révision dans le projet de loi.

« Beaucoup de déception »

Le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Yvon Godin, est déçu du projet de loi. Il affirme que l'association ressent beaucoup de déception, on s'attendait à beaucoup mieux .

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Qu’est-ce qui fait en sorte qu’on est déçu, c’est qu’il n'a aucun nouvel argent qui est placé dans ce projet-là de réforme , explique-t-il.

Il croit que le gouvernement a proposé une solution aux déficits afin de se débarrasser de cette responsabilité, sans avoir à payer davantage.

« Que ce soit l’augmentation des taxes ou que ce soit tous les autres services qui devraient être offerts, tout va être sur le dos des municipalités. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'AFMNB

Le président de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, Alex Sholten, abonde dans le même sens. Il déplore que 28 municipalités ne recevront aucun financement de base ni de paiement de péréquation.

Des débats limités

Les partis d’opposition trouvent eux aussi des problèmes avec le financement proposé.

Susan Holt, cheffe du Parti libéral, croit que la province tente de relayer trop de responsabilités aux municipalités. Ils ne veulent pas le faire eux-mêmes alors ils demandent aux municipalités, aux communautés d'augmenter leurs taxes.

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau, dénonce également le peu de temps prévu pour débattre de ce projet de loi en chambre.

Ce qui me fait peur, c'est que c'est un énorme projet de loi, qui est extrêmement complexe, qui va avoir des répercussions sur toute la province au complet, et là on vient de nous limiter à 10 heures de débats sur le projet de loi au complet.

Les conservateurs souhaitent faire adopter le projet de loi cette semaine, afin d’obtenir la sanction royale vendredi.