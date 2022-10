Fiona : des secteurs de l’Î.-P.-É. sans électricité au moins jusqu’à dimanche

Une partie des 13 000 clients de Maritime Electric toujours privés d’électricité 10 jours après le passage de la tempête Fiona ne sera pas rebranchée avant dimanche, au plus tôt.

Environ 800 clients dans la région côtière d’Argyle Shore, de Canoe Cove et de Rice Point, au sud-ouest de Charlottetown, devront patienter jusqu’à dimanche avant de retrouver l’électricité, a laissé entendre le service public le plus important de l’Île.

Certains ne seront même pas branchés, car Maritime Electric vise à ce que 97 à 98 % de ses clients soient rétablis d’ici là, ce qui laisserait encore environ 2000 clients dans le noir.

Plusieurs quartiers de Charlottetown retrouveront l'électricité mardi et mercredi, selon Maritime Electric. Photo : CBC

Charlottetown compte le plus grand nombre de pannes, avec 6720 toujours répertoriées dans quatre quartiers distincts.

Avec une moyenne de 2,3 personnes par ménage, cela représente environ 15 000 personnes.

Kim Griffin, porte-parole de Maritime Electric à l'Î.-P.-É. Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Î.-P.-É.

Plusieurs quartiers de la ville seront réalimentés en électricité mardi ou mercredi, a assuré Maritime Electric.

La porte-parole de Maritime Electric, Kim Griffin, a déclaré que les réparations peuvent parfois prendre plus de temps que prévu.

Quelques réparations qui auraient dû nous prendre un jour nous en ont pris deux ou trois jours , a-t-elle expliqué.

Des équipes de Maritime Electric travaillent d'arrache-pied pour redonner l'électricité aux résidents de l'Î.-P.-É. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

En arrivant sur les sites des dommages, les équipes qui effectuent une inspection plus approfondie peuvent trouver des arbres qui obstruent la voie, et cela peut prendre plus de temps. Il peut aussi y avoir des lignes de télécommunication ou des poteaux en panne qui doivent être dégagés.

Maritime Electric estime qu’il y a environ 10 000 pannes individuelles dans la province.

D’après un reportage de CBC