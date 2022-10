Se lancer en politique comme mairesse, mais à quel prix?

Parmi les candidats à la mairie qui se présentent aux élections du 15 octobre en Colombie-Britannique, 28 % sont des femmes, et certaines, qui ont aussi siégé comme conseillères, remettent en question l'égalité de genre en politique.

À Vancouver, comme à Nelson, les candidates à la mairie Colleen Hardwick et Janice Morisson veulent s’attaquer au coût de la vie, à la crise du logement, aux surdoses et au manque de travailleurs de la santé.

Colleen Hardwick conseille aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer en politique d'être bien préparées sur tous les dossiers qui touchent leur communauté et de ne pas se laisser intimider par le métier. Photo : Radio-Canada / Fred Gagnon

Colleen Hardwick est devenue conseillère municipale en 2018 à Vancouver, mais elle a toujours baigné dans la politique municipale grâce à son père Walter Hardwick. En 1968, il a été élu conseiller municipal et a fondé le parti politique TEAM. Professeur en géographie à l’Université de la Colombie-Britannique, il a façonné les quartiers de Vancouver. Colleen est désormais à la tête de TEAM.

Ses filles et ses petites filles l'inspirent également : Ma famille a toujours grandi à Vancouver. De penser que mes filles seront forcées de partir pour s’installer ailleurs en raison du coût de la vie, ça me brise le cœur. C’est la réalité de bien d’autres familles.

Mme Hardwick pourrait devenir la première mairesse de Vancouver, mais la campagne électorale n’a pas été de tout repos et elle ne s'attendait pas à ce que son genre soit un obstacle.

Elle affirme avoir reçu plusieurs menaces depuis 2018 qui se sont multipliées ces dernières semaines.

Mes filles ne veulent pas que nos photos de famille se retrouvent sur les réseaux sociaux par peur de représailles , affirme la Vancouvéroise qui estime que les femmes politiciennes font face à plus d'animosité.

Cette animosité, elle le ressent aussi du côté de ses collègues masculins qui, selon elle, n’ont pas toujours pris au sérieux ses idées et son leadership parce qu'elle est une femme. Je suis soit trop émotionnelle, trop dure ou pas assez intelligente. C’est difficile, il faut être faite forte pour se lancer en politique , se désole-t-elle.

Janice Morrison voit dans les plus jeunes générations de l'engouement pour la politique municipale et des enjeux comme les changements climatiques. Photo : Envoyée par Janice Morrison

Janice Morrison, la seule femme candidate à la mairie à Nelson, a fait face à des défis similaires. Passionnée par sa communauté, elle a été élue pour la première fois comme conseillère municipale en 1999. Puis, elle s’est représentée à nouveau en 2014 et en 2018.

J'ai servi pendant trois mandats avec deux maires et une mairesse, Deb Kozak. C'est la seule qui ne m'a jamais dit d'arrêter de parler parce que j'étais émotionnelle , explique-t-elle.

Pour Janice Morrison, il est important d’arrêter d’amalgamer la passion et l’émotion. Comme Colleen, elle reconnaît qu’il faut avoir une carapace en politique et toujours être bien préparée.

Elle ajoute qu’un conseil municipal doit refléter la diversité de la communauté. La crainte à Nelson, c’est que le conseil municipal ne soit composé que d’hommes cette année. Une peur aussi partagée par Deb Kozak qui a été la première femme élue à la tête de Nelson en 2018.

Malgré tout, l'amour de leurs concitoyens et de leurs familles incite Colleen et Janice à tenir tête aux stéréotypes qui, selon elles, ne peuvent être brisés que par la sensibilisation et l'éducation.

Elles espèrent que les femmes qui rêvent de se lancer en politique ou qui sont en politique seront davantage soutenues par leurs pairs, leurs proches et les citoyens.

Le poid des réseaux sociaux

Lois Jackson est vue par ses pairs comme une source d’inspiration. Vers la fin des années 1960, elle a quitté l’Ontario pour s’installer dans le nord de Delta, en Colombie-Britannique, afin d’offrir une meilleure vie à ses enfants.

À l’époque, la ville n’était qu’à ses balbutiements. C’est pourquoi elle a décidé de se lancer en politique. Elle a été élue en 1972 comme conseillère municipale, soit la première femme de sa région à exercer cette fonction. Depuis, elle a servi sa communauté comme conseillère et mairesse pendant près de 50 ans.

Lois Jackson, qui a servit sa communauté depuis près de 50 ans, estime que les réseaux sociaux contribuent à un climat beaucoup plus toxique qui décourage les femmes à se lancer en politique. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Maintenant à la retraite, elle raconte qu’il était très difficile de faire valoir ses idées auprès de ses collègues.

« Je ne pense pas qu’ils me prenaient au sérieux. Au départ, je chuchotais à un conseiller à côté de moi : que penses-tu de cette idée, c’est intéressant. Et c’est lui qui mettait de l’avant mon idée. C’était comme cela que mes motions étaient soutenues par des conseillers. C’était frustrant. » — Une citation de Lois Jackson, ancienne mairesse et conseillère municipale

Selon elle, la grande différence dans la dégradation du traitement des femmes en politique et même des hommes provient des réseaux sociaux. Selon elle, ce médium permet aux personnes de menacer ou de dire des méchancetés à l’endroit de politiciens.

Ce sont des choses que des personnes ne se permettraient pas de dire à une autre personne en pleine face. On dirait que nous avons perdu le respect et le civisme , estime-t-elle.

Comme Colleen et Janice, Lois Jackson croit qu’il est important de sensibiliser les jeunes à la politique municipale à l’école. Pour elle, il est primordial que les enfants comprennent l’importance d’un conseil municipal qui est un gouvernement de proximité.

À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses responsabilités? Quelle est l’importance de la parité et de la diversité? Ce sont des questions auxquelles les jeunes doivent avoir des réponses, croit-elle.