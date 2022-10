Le père de Megan Gallagher s’adresse aux meurtriers présumés de sa fille

Beaucoup de questions me viennent à l'esprit quand j'y pense. Comment vivre avec soi-même quand on fait une chose pareille ? a déclaré Brian Gallagher, le père Megan Gallagher.

M. Gallagher s'adressait aux présumés meurtriers de sa fille, peu après que la police ait annoncé la découverte de restes humains.

« Si nous pouvions enlacer Megan, la serrer dans nos bras, rire et raconter les histoires que nous avions l'habitude de raconter, nous pourrions tourner la page, mais cela n'arrivera pas dans cette vie. » — Une citation de Brian Gallagher, père de Megan Gallagher

La semaine dernière, la police de Saskatoon menait des recherches de quatre jours dans la zone de la rivière Saskatchewan Sud, près de Saint-Louis, dans l'espoir d’y retrouver Megan Gallagher.

Finalement, ces recherches ont pris fin vendredi lorsque des restes humains ont été trouvés dans cette rivière.

Il n'est pas officiellement confirmé que les restes sont ceux de Megan Gallagher, car les enquêteurs attendent la confirmation du laboratoire.

Megan Gallagher est portée disparue depuis septembre 2020.

Brian Gallagher a remercié plus de 50 personnes qui ont participé aux recherches aux côtés des forces policières.

Ils ont été extrêmement respectueux, ils se sont joints à la cérémonie et à la prière. Ils ont déposé du tabac et [en] environ cinq heures et demie, ils ont eu des résultats pour nous , a-t-il déclaré.

Suspects arrêtés

La police a arrêté sept suspects au cours de l'année 2022 en lien avec ce meurtre présumé. Une huitième personne a été accusée de séquestration et de voies de fait graves, vendredi.

Quatre personnes ont été arrêtées pour avoir jeté ses restes, deux autres pour l'avoir séquestrée et agressée, deux autres encore pour avoir commis un meurtre, a déclaré Brian Gallagher, qui assistait ainsi à la 43e audience depuis la disparition de sa fille.

La police a déclaré que d'autres accusations pourraient être portées contre d'autres personnes au fur et à mesure que l'enquête progresse.

Avec les informations de Kendall Latimer