12 personnes arrêtées à Windsor après des vols dans des Home Depot

Les vols, qui ont eu lieu au cours des six derniers mois, ont été commis dans un Home Depot de l'est de Windsor et dans un autre du sud de la ville.

Pendant une courte période, le personnel a constaté que de nombreuses marchandises disparaissaient, que des vols étaient commis et qu'ils avaient de grandes difficultés à faire face à cette situation , explique Bianca Jackson, du service des communications de la police.

Selon elle, le Service de police a récupéré plus de 3500 $ de marchandises volées et 3 véhicules volés, dont une Land Rover, qui est évaluée à plus de 140 000 $.

La police n'a pas pu confirmer d'autres détails sur les suspects, mais a déclaré que les vols semblaient être ciblés et que les suspects ne travaillaient pas ensemble.