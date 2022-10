Il n’y a plus de député de la région dans l’opposition à l’Assemblée nationale. La façon de représenter la région sera donc différente selon le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous.

Il a mentionné à l’émission Des matins en or qu’il n’est pas surpris par la victoire de Daniel Bernard dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue face à la solidaire Émilise Lessard-Therrien.

Résultats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Résultats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Personne candidate Appartenance politique Bulletins valides Bulletins valides (%) Daniel Bernard Coalition avenir Québec 12 975 45,16 % Émilise Lessard-Therrien Québec solidaire 8891 30,94 % Jean-François Vachon Parti québécois 3232 11,25 % Robert Daigle Parti conservateur du Québec 2202 7,66 % Arnaud Warolin Parti libéral du Québec 1255 4,37 % Chantal Corswarem Parti vert du Québec 178 0,62 %

Le maire d’Amos, préfet de la MRC Abitibi souligne toutefois le travail de concertation qui devra être effectué dans la région.

Il va falloir que les préfets travaillent ensemble avec la population pour qu’on devienne une espèce d’opposition officielle pour s’assurer qu’on va avoir des retombées chez nous. Qu’on puisse réussir de bien faire comprendre à notre gouvernement qu’on a des particularités régionales, qu’on est une région différente du reste du Québec et qu’il faut qu’on nous écoute , a-t-il mentionné.

Sébastien D'Astous considère que les trois députés pourront porter adéquatement le dossier de la santé à l’Assemblée nationale. (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, pense que les élus pourraient avoir un rôle d’opposition à remplir, mais que ça reste à voir

Au niveau de la région, la conférence des préfets, on a une belle concertation. On est capable de porter régionalement des dossiers importants au gouvernement et de se faire entendre. Il y a toujours un risque de ne pas se faire entendre, c’est vrai en région, mais je suis confiante , la préfète de la MRC Rouyn-Noranda.

Les électeurs ont aussi confié un second mandat à Pierre Dufour dans Abitibi-Est et à Suzanne Blais dans Abitibi-Ouest.

Résultats du vote dans le comté d’Abitibi-Ouest Résultats du vote dans le comté d’Abitibi-Ouest Personne candidat Appartenance politique Bulletins valides Bulletins valides (%) Suzanne Blais Coalition avenir Québec 10 399 46,75 % Samuel Doré Parti québécois 4619 20,76 % Alexis Lapierre Québec solidaire 3623 16,29 % François Vigneault Parti conservateur du Québec 2293 10,31 % Guy Bourgeois Parti libéral du Québec 1153 5,18 % Jonathan Blanchette Union nationale 159 0,71 %

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, estime pour sa part que les résultats de la soirée électorale illustrent une fracture au Québec.

Selon elle, la carte du Québec démontre que les partis politiques ont des réflexions de fond à faire.

Solidaires et libéraux se concentrent à peu près exclusivement sur la région montréalaise. En conséquence, de quelle manière les partis politiques devront-ils s’adresser aux régions. Dans tout le contexte de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, il y a la campagne nationale qui peut avoir beaucoup joué et il y a également la campagne locale où les candidats solidaire et caquiste avaient des opinions très tranchées. Ils ont eu des commentaires, des opinions et des propositions très tranchés face à l'électorat , a-t-elle mentionné sur nos ondes.

Claire Bolduc faisait notamment référence au dossier de la qualité de l’air et ajoute avoir davantage entendu parler du Témiscamingue de la part de Daniel Bernard.

On n’a pas beaucoup entendu le Témiscamingue dans la voix d’Émilise Lessard-Therrien comme on ne l’a pas beaucoup entendu dans les autres voix des partis politiques. Cela dit, je pense que les cinq candidats des cinq principaux partis ont tout de même bien affiché leurs couleurs , souligne Claire Bolduc.

Le taux de participation s'est établi à 64,91 % dans le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Dans Abitibi-Est, le taux de participation est le plus bas des trois circonscriptions de l'Abitibi-Témiscamingue avec 62,57 %. Dans Abitibi-Ouest, le taux de participation atteint 63,70 %.

Résultats dans Abitibi-Est Résultats dans Abitibi-Est Personne candidate Appartenance politique Bulletins valides Bulletins valides (%) Pierre Dufour Coalition avenir Québec 9762 47,17 % Jean-Maurice Matte Parti libéral du Québec 3044 14,71 % Benjamin Gingras Québec solidaire 2838 13,71 % Jacline Rouleau Parti québécois 2565 12,39 % Maxym Perron-Tellier Parti conservateur du Québec 2486 12,01 %

Le caquiste Denis Lamothe a aussi été réélu dans Ungava.