La ministre Mélanie Joly se rend au Pérou pour l’assemblée générale de l’OEA

Mélanie Joly devrait rencontrer ses homologues de l'hémisphère et souligner l'importance de travailler de concert sur une longue liste d'enjeux prioritaires.

Il s'agit notamment de la démocratie et des droits de la personne dans la région, de la sécurité internationale, de la situation au Nicaragua, de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et de ses conséquences mondiales, ainsi que du développement durable, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Mme Joly doit par ailleurs livrer la première déclaration nationale en personne du Canada à l'OEA depuis 2019, en raison de la pandémie.

Elle dirigera également une table ronde avec Haïti pour discuter de la façon dont la communauté internationale peut aider à répondre à la crise. La ministre Joly souhaite réaffirmer l'engagement du Canada à travailler au développement d'un avenir plus stable, plus démocratique et plus prospère pour Haïti , indique le communiqué.

Le sommet de l'OEA se déroule à compter de mardi jusqu'à jeudi. L'OEA regroupe 34 États membres.