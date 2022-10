Il y a une crise en santé au Nouveau-Brunswick, mais après, on fait quoi?

Dans le cadre d’une table ronde au Téléjournal Acadie, Véronique Landry, présidente du Groupe d’infirmières et d’infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick, le Dr Serge Melanson, urgentologue à l'Hôpital de Moncton et Claire Johnson, professeure adjointe à l'École des hautes études publiques en gestion des services de la santé de l'Université de Moncton ont partagé leurs pistes de solutions pour un système de santé plus efficace.

Ensemble, ils sont d’accord. Ce n’est pas à grands coups de réformes politiques du système de santé que les problèmes se résorberont du jour au lendemain.

« Moi, j'aurais tendance à hésiter un petit peu avec les gros changements. [...] À mon avis, les solutions sont dans les petits changements, des petites solutions, les choses qui vont changer le quotidien des gens. » — Une citation de Claire Johnson, professeure adjointe à l'École des hautes études publiques en gestion des services de la santé de l'Université de Moncton

Je pense que dans un premier temps il n'y a pas une solution, il faut avoir différentes stratégies à différents niveaux , ajoute Véronique Landry.

1. Revoir les méthodes de travail

Claire Johnson observe que plusieurs infirmières quittent leurs postes permanents pour ensuite revenir dans le système comme employées occasionnelles.

Claire Johnson est professeure à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Monique Boudreau

Elle pense qu’il y aurait moyen de donner un plus grand contrôle des infirmières sur leurs horaires et de partager cette responsabilité d’avec les gestionnaires.

Dans certaines régions du Québec, dont Charlevoix et en Outaouais, de tels projets-pilotes d’autogestion des horaires ont connu du succès.

C'est un phénomène très, très, très intéressant , croit Mme Johnson. C'est une solution imparfaite – on ne veut pas non plus se retrouver avec plein de gens qui sont occasionnels – mais je pense qu'il y aurait moyen de redonner le contrôle le plus possible aux infirmières.

De son côté, le Dr Serge Melanson voudrait voir en place de meilleures méthodes de travail. Il donne l’exemple d’un essai qui a été fait il y a quelques années à l’hôpital de Moncton.

On avait déplacé l’urgentologue [dans] la salle de triage avec l'infirmière. Quand le patient entrait, il se faisait voir par l’infirmier ou l'infirmière de triage, et ensuite, il passait immédiatement à un médecin. Le temps d'attente avait diminué de plus de 50 %. Et le niveau de personnes qui quittaient l'urgence découragées était passé de 16 % à 0 % , raconte-t-il.

2. Intégrer de nouvelles technologies

Une autre piste de solution passe par l’intégration des nouvelles technologies. Selon le Dr Melanson, certaines innovations existent, mais on tarde à les adopter.

Serge Melanson est président sortant de la Société médicale et urgentologue. Photo : Radio-Canada / Monique Boudreau

Il y a des technologies de nos jours qui existent, que le patient peut tout simplement interagir avec un algorithme robotique qui [peut] demander toutes les questions nécessaires pour bien comprendre pourquoi le patient s'est présenté à l'urgence. Et le fournisseur de soins peut interroger ces documents électroniques-là avant que la rencontre débute, pour [...] rendre la rencontre beaucoup plus efficace , souligne-t-il.

L’urgentologue croit qu’il faut saisir les occasions, comme cela a été fait avec la télémédecine pendant la pandémie de COVID-19.

De nos jours, on voit environ 600 à 700 patients par jour, le temps d'attente en moyenne pour le patient est d'environ 7 minutes, et tous les patients qui se présentent se font voir , dit-il en parlant du programme du site web eVisitNB.

Claire Johnson pense également que l’intégration de meilleurs systèmes pourra permettre au bout du compte d’améliorer le système de santé.

Le potentiel est énorme à aller chercher ces données-là, puis de vraiment les analyser pour mieux comprendre c'est quoi les besoins de la population, puis comment on peut mieux y répondre , croit-elle.

3. Valoriser les professions médicales

Selon tous les intervenants, les ratés et les problèmes du système de santé minent aussi le moral des travailleurs.

archives. Photo : CBC/Evan Mitsui

Lorsque le système n'est pas bien configuré pour être capable de livrer ces soins-là, on voit de temps à autre des événements vraiment tragiques et vraiment vraiment décourageants, non seulement pour le patient, mais aussi pour les fournisseurs , souligne le Dr Melanson.

De son côté, Véronique Landry pense que l’amélioration des conditions de travail des infirmières est primordiale.

C'est une belle profession d'infirmière. On parle souvent du négatif, mais y’a vraiment des belles choses, puis moi j'ai jamais été déçue de ma profession , confie-t-elle.

Elle ajoute que certains projets pourraient motiver davantage les jeunes à intégrer la profession, comme des stages rémunérés et du mentorat.

4. Promouvoir de saines habitudes de vie

Même si la crise dans le système de santé est difficile à traverser pour certaines personnes qui sont malades, elle pourrait avoir des conséquences positives à long terme.

De bonnes installations municipales peuvent encourager de saines habitudes de vie. Photo : Facebook : Défi Everest Challenge (capture d'écran)

Les communautés justement vont se dire : regarde, on ne va pas nécessairement avoir le niveau de service auquel on s'attendait, ça fait que là, il faudrait peut-être qu'on se prenne en main, faudrait peut-être qu'on on ait des initiatives plus communautaires, plus miser sur les déterminants de la santé , souligne Claire Johnson.

Selon elle, les municipalités peuvent jouer un rôle sur la santé et le bien-être de leurs citoyens, en leur fournissant des infrastructures pour susciter de bonnes habitudes de santé, comme des pistes cyclables par exemple.

5. Consulter plus et mieux

Les participants à la table ronde croient que les politiciens et les gestionnaires du système auraient intérêt à mieux consulter et écouter les médecins, infirmières et autres intervenants du milieu de la santé.

Claire Johnson, le Dr Serge Melanson et Véronique Landry partagent leur solutions pour un meilleur système de santé au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Il va probablement falloir qu'on décentralise certaines responsabilités puisque je veux dire par là, c'est donner un petit peu plus de contrôle local au niveau des établissements comme tels pour décider , croit Claire Johnson.

Auprès des médecins je pense qu’on peut voir comme groupe que ce sont des gens qui sont très motivés à trouver des solutions parce que de toute façon, comme les autres fournisseurs de soins, ils vivent les défis de jour en jour, puis c'est souvent ces gens-là qui ont, qui nous inspirent à trouver les solutions , pense pour sa part le Dr Melanson.

