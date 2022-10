Les termites aiment la chaleur, ce qui risque d’aggraver le réchauffement climatique

L'appétit des termites pour le bois augmente avec la hausse des températures, ce qui risque de libérer davantage de carbone dans l'atmosphère et de contribuer au réchauffement climatique.

Ainsi, une vaste étude internationale menée dans 22 pays montre que la capacité des termites de décomposer le bois est près de sept fois plus rapide par 10 °C d'augmentation de la température.

Les termites sont souvent considérés comme une nuisance parce qu’ils se nourrissent de cellulose – l’un des principaux composants des végétaux tels que le bois utilisé pour les charpentes des maisons.

Un termite souterrain asiatique (Coptotermes gestroi) soldat dans un nid en carton. Photo : Université de la Floride/Thomas Chouvenc

Ils sont souvent considérés comme des insectes néfastes, mais les termites qui s’attaquent aux constructions humaines représentent moins de 4 % de toutes les espèces dans le monde , note la biologiste Maria Juliana Pardo qui a participé à l’étude sous la supervision du professeur Jim Dalling de l’Université de l'Illinois, également associé au Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).

« Dans les faits, la plupart des espèces de termites jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes naturels, en particulier sous les tropiques, car ils contribuent à recycler le bois mort qui couvre le tapis des forêts. » — Une citation de Maria Juliana Pardo

Sans ces insectes – et les microbes (bactéries et champignons) – qui transforment les déchets végétaux et les carcasses d’animaux en humus ou en minéraux, la Terre serait remplie d’organismes morts.

Bien que les microbes et les termites décomposent tous le bois mort, il existe des différences importantes entre eux. Alors que les microbes ont besoin d'eau pour se développer et consommer le bois, les termites peuvent fonctionner à des niveaux d'humidité relativement faibles.

Repères Les arbres qui croissent jouent un rôle central dans le cycle global du carbone, puisqu’ils absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère par l’entremise de la photosynthèse. Une fois qu’ils meurent, toutefois, ils deviennent une source d’émission de carbone.

Le bois mort est un important réservoir de carbone. La taille de ce réservoir est partiellement déterminée par la décomposition du bois par des organismes vivants comme les microbes et les termites.

À ce jour, plusieurs études ont montré le rôle des microbes dans la décomposition du bois, mais peu se sont intéressées au rôle des termites dans ce processus.

Des insectes composteurs

Pour réussir à évaluer les taux de consommation de bois mort par les termites et les microbes dans différents climats, une centaine de biologistes dirigés par Amy Zanne, de l'Université de Miami, ont lancé une vaste initiative internationale.

La biologiste Amy Zanne (à gauche) et des étudiants de l'Université d'État à Campinas près de termitières dans une savane tropicale du parc national de la Chapada dos Veadeiros au Brésil. Photo : Université d'État à Campinas/Rafael Oliveira

Pendant une période allant jusqu'à 2 ans, nous avons suivi la décomposition de blocs de bois de pin (Pinus radiata) dans 133 sites qui couvraient les écosystèmes de six continents , explique Maria Juliana Pardo, qui a fait ses études à l’Université de Montréal.

Ces blocs de bois étaient recouverts de grillage à la surface du sol.

Le dispositif expérimental était le même sur tous les sites : des blocs de bois recouverts de grillage à la surface du sol. Photo : Smithsonian Tropical Research Institute/Guillermo Peguero

Le dispositif expérimental était le même sur tous les sites, c’est-à-dire 20 stations de paires de blocs de bois espacées d'au moins 5 mètres.

« La moitié des blocs présentait de petits trous dans le grillage, ce qui permettait aux termites d'y accéder. L'autre moitié n'avait pas de trous, de sorte que seuls les microbes pouvaient accéder aux blocs à travers les mailles. » — Une citation de Maria Juliana Pardo

Cette expérience a permis d'évaluer comment les taux de consommation de bois par les termites et les microbes variaient en fonction des facteurs climatiques, tels que la température et les précipitations , ajoute la biologiste.

Dégradation d'un bloc de bois accessible aux termites dans la forêt tropicale de l'île de Barro Colorado au Panama. Photo : Smithsonian Tropical Research Institute/Carolina Sarmiento

Résultat : les chercheurs ont constaté que les blocs couverts par le filet avec des trous se décomposaient plus rapidement que ceux qui n'en avaient pas, ce qui montre toute l’importance de la contribution des termites à la décomposition.

L’expérience a aussi montré que les termites sont extrêmement sensibles à la température et que leur activité augmente considérablement dans les climats plus chauds et plus secs .

Mieux encore, l’étude a réussi à quantifier pour la première fois à quel point les termites aiment la chaleur.

Les termites d'une région où la température est de 30 ℃ mangent le bois près de sept fois plus vite que dans un endroit où la température est de 20 ℃ , explique Maria Juliana Pardo.

« En comparaison, la décomposition microbienne (bactéries et champignons) du bois ne fait que doubler avec la même augmentation de température (10 ℃). » — Une citation de Maria Juliana Pardo

L’expérience a aussi montré que si les précipitations n’affectent pas la phase de décomposition du bois par les termites, elles rendent les insectes moins efficaces pour trouver les blocs de bois.

« La découverte [des blocs de bois] par les termites était plus élevée dans les endroits chauds et secs comme les savanes, les forêts tropicales saisonnières et les déserts subtropicaux. » — Une citation de Maria Juliana Pardo

Termites, climat et carbone

Cette étude, combinée à différentes projections des changements climatiques, laisse entrevoir de beaux jours pour les termites sur Terre dans les décennies à venir.

Le réchauffement mènera à une plus grande répartition territoriale des termites hors des tropiques, au nord et au sud de l'équateur , poursuit la chercheuse.

« Ces résultats sont importants, car ils nous donnent un aperçu du rôle des termites dans le processus de décomposition du bois et dans le cycle global du carbone, qui a été jusqu'à présent largement négligé. » — Une citation de Maria Juliana Pardo

Si les termites deviennent plus productifs dans la dégradation du bois mort en raison du réchauffement, ils permettront son élimination plus rapide, ce qui entraînera une libération dans l'atmosphère d'une plus grande quantité de carbone.

Ainsi, la réduction de la quantité de carbone stockée sur Terre pourrait déclencher une boucle de rétroaction qui accélérerait le rythme du changement climatique.

L’étude publiée dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais) montre à quel point il est essentiel de bien cerner la dynamique des communautés d’organismes qui décomposent le bois mort, car elle peut aider à prévoir le rôle du carbone enfoui dans les écosystèmes terrestres sur les effets du changement climatique.