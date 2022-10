Campagne électorale : la caquiste Marie-Louise Tardif a porté plainte à la SQ

La candidate réélue de la Coalition avenir Québec dans Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, est soulagée que la campagne électorale soit terminée. Elle affirme avoir été victime d’actes s'apparentant à de l’intimidation et du harcèlement, au point où elle a porté plainte dimanche à la Sûreté du Québec (SQ).

La caquiste affirme qu’un individu l’a suivie durant la campagne. [Quelqu’un] qui me filmait, qui allait se cacher et ressortait , a-t-elle déclaré mardi en entrevue à l’émission Toujours le matin. Elle soutient aussi qu’un vélo volé a été mis dans sa cour à Shawinigan, que la pancarte installée sur son parterre a été vandalisée et que des grenouilles ont été mises dans sa piscine.

« J’avais peur d’aller à l’épicerie, de sortir toute seule, c’était rendu à ce niveau-là. Je suis contente que ce soit terminé. » — Une citation de Marie-Louise Tardif, candidate caquiste

La candidate raconte qu’elle était toujours accompagnée dans ses déplacements ces derniers temps, pour des raisons de sécurité. Ce n’est jamais arrivé ce type de campagne-là , affirme Marie-Louise Tardif, qui a mené deux campagnes au niveau provincial et une au niveau municipal.

Marie-Louise Tardif se doute que ce type de gestes pourrait se poursuivre au-delà de la campagne. Ça va être tolérance zéro, pour moi et mes enfants, a-t-elle déclaré. Je ne laisserai rien passer.

Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, son collègue caquiste Éric Lefebvre a déploré avoir été la cible de manifestants à son domicile, alors que les membres de sa famille s'y trouvaient.