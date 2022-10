Une fête d’étudiants dans les rues d’Halifax qui tourne mal, à qui la faute?

Les administrateurs de l'Université Dalhousie et les propriétaires d'un compte Instagram se reprochent l’un l’autre la fête étudiante dans les rues d’Halifax qui a vite dégénéré.

Environ 4 000 fêtards ont envahi les rues du quartier sud d'Halifax samedi soir pour célébrer le retour de l'Université Dalhousie. La police régionale d'Halifax dit que les agents qui ont tenté de disperser la foule ont été agressés.

Nos agents se sont fait lancer tout sorte de choses , rapporte le policier de la force régionale d'Halifax, John MacLeod.

La fête est devenue violente et chaotique avec des feux d'artifice, un feu de joie impromptu et un coup de couteau documenté sur les réseaux sociaux.

Le vice-recteur aux affaires étudiantes de Dalhousie, Rick Ezekiel, s’est dit déçu et consterné par ce qui s’est passé.

Rick Ezekiel est vice-recteur aux affaires étudiantes à l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Je pense que nous avons vu beaucoup de comportements vraiment dommageables, nuisibles et destructeurs envers les policiers, la communauté et les espaces publics.

Rick Ezekiel et le président de Dalhousie, Deep Saini, blâment le compte Instagram Canadian Party Life pour son ambition et son influence imprudentes dans la promotion d'un style de vie toxique pour les fêtes .

Le compte a été utilisé pour annoncer des fêtes de rue et publier des vidéos de ces fêtes soumises par des abonnés.

Après la fête de samedi, le compte affichait la vidéo d'étudiants qui allumaient des feux d'artifice dans une foule alors que la police tentait d'intervenir .

Plus de 4000 personnes auraient assisté à un grand rassemblement non autorisé d'étudiants près de l'Université Dalhousie, samedi soir. Photo : Vernon Ramesar/CBC

Mais dans une déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole anonyme de Canadian Party Life dit plutôt que Dalhousie a mal géré la situation .

Le courriel indique que Dalhousie a guidé des étudiants vers le compte de Canadian Party Life en voulant les avertir des dangers de ce genre de fête.

Le courriel qui a été envoyé nous a permis de gagner plus de 1000 nouveaux abonnés , indique le courriel.

Nous aurions aimé que Dalhousie nous demande d'organiser un événement confiné à l'école ou la communauté environnante.

Des fêtes plus intenses

Beaucoup de résidents du quartier sud se plaignent de ses rassemblements à leur conseiller municipal, mais aussi à leur député provincial.

La députée néo-démocrate Lisa Lachance Photo : Jean Laroche/CBC

La députée néo-démocrate Lisa Lachance a reçu de nombreuses plaintes de résidents qui racontent que des étudiants ivres ont uriné dans leur jardin et escaladé leur clôture.

Les gens ont peur même dans leur propre maison de ce qui se passe dans les rues , dit-elle.

La Dre Caitlin Lees, une résidente du quartier dit que par rapport aux fêtes des années précédentes, celle du samedi était plus grande et beaucoup plus intense.

C'était assez bruyant et indiscipliné, beaucoup d'étudiants passaient sur les propriétés des résidents, y compris la mienne , dit-elle. Certaines personnes ont uriné et déféqué le long de ma maison. J'ai aussi vu quelqu'un consommer de la cocaïne .

Une fête d'étudiants de l'Université Dalhousie à Halifax le 25 septembre 2021. Photo : CBC / Jeorge Sadi

L’agent John MacLeod dit que l'enquête sur l'attaque au couteau lors de la fête est en cours. Il ajoute que les policiers ont été surpris par ce qui s’est passé samedi.

Ce n'était pas ce que nous avions prévu , dit-il.

Les années précédentes, nous avons eu la coopération des étudiants, mais cette année, il était extrêmement préoccupant de rencontrer non seulement de la résistance, mais aussi des comportements violents.

John MacLeod rapporte que des dizaines de contraventions ont été distribuées samedi et que plusieurs personnes ont été arrêtées.

Pas de solutions faciles pour arrêter les futures fêtes

La présidente de l’association des étudiants de l’Université Dalhousie, Aparna Mohan, dit que ce qu'elle a vu dans les rues au nord du campus de Dalhousie était dégoûtant .

Aparna Mohan est la présidente de l’association des étudiants de l’Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle

Elle croit que Dalhousie devrait envisager d'organiser une fête de début d'année sur le campus. Elle dit que l'idée a reçu un appui discret de la part du personnel universitaire, mais qu'il y a aussi une hésitation à organiser un tel événement et à en supporter toutes les conséquences possibles.

L’université tente toujours de découvrir qui a planifié cette fête et cherche à décourager ce genre de rassemblement dans le futur. Entre-temps les chefs de police d'Halifax s'attend a plu de l'institution.

Dans une lettre envoyée le 3 octobre, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, le chef Dan Kinsella exhorte le président de l'université Dalhousie, Deep Saini, à envisager trois étapes en réponse aux grands rassemblements qui perturbent les quartiers résidentiels.

Il lui demande de soit fournir un espace approprié sur le campus, ou d'en louer un hors site, de renforcer les avertissements internes et d'embaucher des policiers supplémentaires pour effectuer des patrouilles.

Avec les informations d'Adrien Blanc et de Danielle Edwards