Québec solidaire maintient ses acquis avec au moins 10 députés

Si le parti a perdu un gros morceau avec la défaite d'Émilise Lessard-Therrien, députée sortante de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, en Abitibi, il a réussi à faire un gain significatif dans la circonscription montréalaise de Maurice-Richard avec l'élection d'Haroun Bouazzi, une grosse pointure recrutée à la Banque de développement du Canada.

Émilise, mon amie, merci d'avoir défendu pas seulement ta circonscription mais aussi ta région. Ç'a été un privilège pour moi de siéger avec toi , a souligné le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois lors de son discours de fin de soirée.

Malgré tout, on a des raisons de célébrer, la famille s'agrandit : Haroun Bouazzi s'en va à l'Assemblée nationale!

C'est donc grâce à ce gain que Québec solidaire pourra de nouveau compter sur au moins 10 députés pour faire avancer ses dossiers au Salon bleu. Il pourrait s'agir d'un hiatus dans la jeune histoire du parti, qui avait réussi, à chaque scrutin général depuis 2008, à envoyer une délégation plus imposante que la précédente à l'Assemblée nationale.

Délégation de Québec solidaire à l'Assemblée nationale Aux élections de 2022 : 10 députés

Aux élections de 2018 : 10 députés

Aux élections de 2014 : 3 députés

Aux élections de 2012 : 2 députés

Aux élections de 2008 : 1 député

Les députés désignés Vincent Marissal, Ruba Ghazal et Andrés Fonctecilla accompagnent le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois après son discours au terme des élections du 3 octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les deux co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ont été réélus dans Gouin et Sainte-Marie–Saint-Jacques, respectivement. À Montréal, Vincent Marissal, dans Rosemont, Alexandre Leduc, dans Hochelaga-Maisonneuve, Andrés Fontecilla, dans Laurier-Dorion, et Ruba Ghazal, dans Mercier, ont tous conservé leur siège.

À Québec, Étienne Grandmont – qui a pris la relève de Catherine Dorion pour les solidaires – a été élu dans Taschereau au côté du vétéran Sol Zanetti, qui a su conserver Jean-Lesage malgré une lutte féroce avec la caquiste Christiane Gamache.

À l'extérieur de ces deux grands centres, les solidaires sont parvenus à faire réélire Christine Labrie dans Sherbrooke. Il s'agit d'une victoire importante puisque, encore là, la CAQ avait décidé de sortir l'artillerie lourde en présentant Caroline Saint-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil.

Au moment d'écrire ces lignes, la lutte était toujours en cours dans Verdun entre la solidaire Alejandra Zaga Mendez et la députée libérale sortante Isabelle Melançon. Si Verdun tombait aux mains des solidaires, il s'agirait d'une victoire importante pour QS .

Le co-porte-parole de Québec solidaire prend la parole à l'issue de la soirée électorale.

Les solidaires avaient fondé bien des espoirs sur la Dre Mélissa Généreux dans Saint-François, en Estrie, de même que sur Mathieu Perron-Dufour dans Hull et sur Maïté Labrecque-Saganash dans Ungava. Ils ont toutefois mordu la poussière dans ces trois circonscriptions, ce qui a pratiquement anéanti leurs chances de faire des gains hors Montréal.

Si QS cumule, pour l'heure, le même nombre de députés qu'en 2018, le parti a toutefois moins bien fait au chapitre des suffrages en récoltant 15,2 % des votes. Aux dernières élections, le parti avait reçu 16,10 % du vote populaire.

On va se dire les vraies affaires : on est devant une vague caquiste. Mais si la tendance se maintient, QS sera le seul parti d'opposition à résister à cette vague caquiste , a lancé Gabriel Nadeau-Dubois devant les militants solidaires.

« Je veux dire que QS va être une opposition vigilante, une opposition de solutions, une opposition de propositions, et on va s'opposer à toutes les mauvaises décisions. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Mise en garde à saveur environnementale

Après avoir remercié les militants solidaires et affirmé qu'il avait lui aussi donné tout ce qu'il avait , le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois s'est tout de suite attelé à la tâche de chef d'un parti d'opposition en s'adressant directement au premier ministre François Legault.

M. Legault, comme chef de la CAQ , vous avez attaqué sans relâche les ambitions environnementales de QS . On était en campagne, c'était de bonne guerre, mais maintenant, comme premier ministre, vous vous devez d'être à la hauteur , l'a-t-il mis en garde.

« Je veux être clair pour François Legault : chaque fois qu'il va faire un pas en avant sur l'environnement, je serai son partenaire. Chaque fois qu'il va faire un pas en arrière, je serai son adversaire. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Selon le leader solidaire, la lutte contre les changements climatiques ne peut pas attendre quatre ans. C'est dans le prochain mandat que ça passe ou que ça casse , a-t-il prévenu, un message qu'il a véhiculé tout au long de la campagne.

Nous avons tous la responsabilité d'écouter la génération qui va vivre avec nos décisions d'aujourd'hui.

La salle était remplie de jeunes militants au rassemblement électoral de Québec solidaire le soir du 3 octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes