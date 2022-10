Cinq résultats sous les 5 % pour le Parti libéral du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Philippe Couillard avait alors été élu avant de démissionner. C’est la caquiste Nancy Guillemette qui l’avait remplacée.

C’est la candidate Maxim Lavoie qui a fait la meilleure performance, avec 4,6 % des votes à 22 h. En 2018, Philippe Couillard avait obtenu une majorité de 5000 votes, avec 42 %.

Le PLQ a présenté ses trois candidats au Saguenay une fois la campagne lancée. Aucun des trois n’était originaire de la région. Au Lac-Saint-Jean, les deux candidates avaient été présentées avant le lancement et sont originaires de la région.

La cheffe du PLQ , Dominique Anglade, est la seule des cinq principaux partis à ne pas avoir foulé le Saguenay-Lac-Saint-Jean durant la campagne.

Pas de percée pour le PCQ

Malgré une montée dans l’appui populaire, le Parti conservateur du Québec ( PCQ ) n’aura pas réussi à faire mieux que des troisièmes places au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans les cinq circonscriptions régionales, c’est la Coalition avenir Québec qui l’a emporté avec, chaque fois, le Parti québécois au deuxième rang.

Le PCQ avait beaucoup axé sa campagne sur l’appui au projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec. Le chef du PCQ, Éric Duhaime, avait même affirmé qu’il s’agissait d’une question référendaire dans la région.

À 21 h 30, trois candidats du PCQ récoltaient autour de 11 % des votes. Au Québec, à la même heure, le PCQ avait un peu plus de 13 % des suffrages.

C’est Luc Martel qui avait le plus haut pourcentage d’appuis à 21 h 50, avec 11,8 %.

Ni pour QS

Pour ce qui est de Québec solidaire (QS), Adrien Guibert-Barthez est arrivé troisième dans Chicoutimi, avec 11,4 % des voix.

« Il y a beaucoup de travail qui a été fait. On a parlé à des milliers de personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean des idées de Québec solidaire. Ça, pour moi, c’est une réussite. Dans les prochaines années on va continuer de se mobiliser pour que les idées de Québec solidaire soient mieux entendues, mieux comprise., » — Une citation de Adrien Guibert-Barthez, candidat défait, Québec solidaire, Chicoutimi

Sa consoeur dans Jonquière, Karla Cynthia Garcia Martinez, a obtenu une quatrième place (7,9 %), derrière la conservatrice Isabelle Champagne (9,4 %).

Les candidats de Québec solidaire Karla Cynthia Garcia Martinez, Elsa Moulin, Andrée-Anne Brillant et Adrien Guibert-Barthez ont tous été défaits. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Le scénario s’est avéré semblable dans Dubuc, où la solidaire Andrée-Anne Brillant a dû se contenter du quatrième rang (9,9 %), derrière Tommy Pageau du PCC 10,9 %).

Dans Lac-Saint-Jean, la représentante de Gabriel Nadeau-Dubois, Elsa Moulin, est elle aussi arrivée quatrième (7 %), derrière Luc Martel du PCQ (12,3 %).

Je suis très heureuse d'avoir fait cette campagne. Je ne suis pas spécialement déçue des résultats parce que je sais que la politique se fait aussi en dehors des urnes. On a commencé le travail avant, on va continuer après. Je suis surtout contente d'avoir diffusé des idées qui me tiennent à coeur , a dit Elsa Moulin une fois les résultats connus.

