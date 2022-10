Un agriculteur à la retraite aide un jeune fermier en fauteuil roulant

Merle Malin se déplace en fauteuil roulant depuis près de 30 ans. L’agriculteur de Redvers, en Saskatchewan, est maintenant à la retraite. Il connaît bien les défis que les travaux sur la ferme peuvent représenter avec un handicap physique.

Lorsqu’il a vu, dans le journal local, une photo de Levi Jamieson, un jeune garçon de Moosomin, il a voulu lui faire cadeau de son ascenseur hydraulique pour l’aider sur la ferme.

C'était quelque chose que j'avais comme jeune fermier débutant et que je n'utilisais pas beaucoup. Avec mon esprit de la Saskatchewan, [je me suis dit] pourquoi ne pas le lui donner? , explique M. Malin.

Levi Jamieson était en neuvième année lorsqu’il a perdu la mobilité de ses jambes. Photo : Graceusité de Diane Jamieson

Levi Jamieson a perdu la mobilité de ses jambes il y a deux ans dans un accident de ski.

Son rêve de prendre en charge la ferme familiale s’est donc effondré.

C'était assez difficile d'utiliser l'équipement et de nourrir les vaches avec le tracteur , explique-t-il.

Il a été touché lorsqu’il a entendu que M. Malin lui offrait son ascenseur hydraulique. Je me suis rendu le plus vite possible à Redvers , raconte Levi Jamieson, impatient d'utiliser cet équipement qui coûte habituellement 50 000 $.

Levi Jamieson affirme que l'élévateur hydraulique lui a permis d'être plus indépendant et qu'il n'a plus besoin de l'aide de ses parents pour embarquer sur les machines agricoles.

Il affirme que Merle Malin est quelqu'un à qui il peut parler quand il en a besoin et que leur amitié lui est chère.

Je crois fermement qu'il ne faut pas laisser les gens vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas un "Je ne peux pas", c'est un "Essayez" , affirme Merle Malin.

