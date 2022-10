La Mauricie reste entièrement caquiste

Jean Boulet (Trois-Rivières), Sonia LeBel (Champlain), Marie-Louise Tardif (Laviolette–Saint-Maurice) et Simon Allaire (Maskinongé) seront tous de retour à l’Assemblée nationale, à Québec, pour un deuxième mandat.

Ils retourneront siéger dans les rangs d'un gouvernement majoritaire. Lundi soir, la CAQ a remporté la majorité des circonscriptions de la province.

Le député sortant dans Trois-Rivières, Jean Boulet, a réussi à conserver son siège malgré ses propos sur l'immigration qui ont créé la controverse. Je suis vraiment heureux de la réaction des personnes qui ont apposé un X dans mon comté , a-t-il déclaré lundi soir.

Alors que plus de 97 % du vote était dépouillé en Mauricie, les candidats caquistes avaient remporté leurs élections avec un peu plus de la moitié des voix dans chaque circonscription.

Sonia LeBel reconnaissante

Visiblement heureuse d’être réélue, Sonia Lebel veut être à la hauteur des attentes des électeurs. Je leur promets qu’ils ne le regretteront pas dans les quatre prochaines années.

J’ai travaillé mon terrain, ma circonscription, comme si c’était la première fois. On n’a rien [tenu] pour acquis , a expliqué la députée sortante en mêlée de presse lundi soir.

« J’accueille [le résultat] très favorablement, comme un vote de confiance extrême. » — Une citation de Sonia LeBel, candidate élue dans Champlain

Sonia LeBel n’exclut pas la possibilité de reprendre des fonctions ministérielles. On verra ce que le premier ministre décidera, mais naturellement, n’importe quelle fonction qu’il jugera bon de m’accorder, je vais y donner mon maximum comme je l’ai fait à la Justice et au Trésor et à tous les autres portefeuilles que j’ai eu le privilège d’avoir dans les quatre dernières années , a-t-elle conclu.

Simon Allaire surpris, mais heureux des résultats

Le candidat élu dans Maskinongé, Simon Allaire, bien que surpris par l’annonce rapide des résultats et par l'ampleur de la victoire caquiste, estime que la situation reflète bien les prévisions de son équipe durant la campagne électorale.

« Je suis content que les résultats témoignent vraiment de ce qu’on sentait [sur le terrain]. » — Une citation de Simon Allaire, candidat élu dans Maskinongé

Il se réjouit des résultats à l’échelle provinciale. C’est un peu surprenant que ce soit aussi gros, mais c’est satisfaisant, constate-t-il. Ça veut dire que les Québécois sont contents de ce qu’on a fait pendant la pandémie, entre autres, et je pense qu'aujourd'hui, c’est une belle marque de confiance qu’ils nous donnent pour un prochain mandat.

Marie-Louise Tardif, prête à relever des défis

La candidate de la CAQ dans Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, est ravie des résultats. Je prends ça comme une belle vague d’amour, pour une reconnaissance aussi de tout ce travail que j’ai fait, que nous avons fait aussi en équipe, les gens de mon bureau et moi , a-t-elle déclaré lundi soir.

Même si elle n’aspire pas nécessairement à un poste de ministre, l'ingénieure en foresterie de formation souhaite que des dossiers importants lui soient confiés.

« Je n’ai pas de prétention à être ministre, mais j’espère avoir des dossiers en foresterie, parce que ma région est une région assez forestière, [...] donc j’espère pouvoir aider de par ma formation. » — Une citation de Marie-Louise Tardif, candidate élue dans Laviolette–Saint-Maurice

La députée réélue n’entend pas ralentir la cadence. M. Legault le dit fréquemment, il m’appelle la lionne ou la tigresse, a-t-elle déclaré avec le sourire. Je suis une de ceux et celles qui parlent le plus au caucus et on a cette chance-là, avec le chef qu’on a, [… ] on sent vraiment qu’on peut changer les choses.

Elle a hâte d'aller à la rencontre des citoyens, maintenant que la pandémie a ralenti le rythme. On va reprendre notre terrain et on va soutenir nos organismes, les citoyens, les entreprises et c’est un plaisir pour moi d’aller à la rencontre de mes gens.

