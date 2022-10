Bono sur scène à Toronto pour présenter ses mémoires

Bono, le leader de U2 se rendra au Meridian Hall de Toronto le 6 novembre pour la seule date canadienne de sa tournée de conférences dédiées au lancement de ses mémoires intitulés Surrender : 40 Songs, One Story et qui seront publiés le 1er novembre.

Je m'ennuie d'être sur scène et de la proximité du public de U2 , déclare le chanteur de 62 ans dans un communiqué.

« Dans ces spectacles, j'ai des histoires à chanter et des chansons à raconter... Et puis, je veux m'amuser en présentant mes mémoires. » — Une citation de Bono, chanteur de U2

Au total, Bono visitera 14 villes pour présenter son livre, chaque chapitre portant le nom d'une chanson de U2. Chaque billet vendu inclut une copie des mémoires.

Le livre commence par l'enfance de Bono à Dublin, marquée par la mort soudaine de sa mère lorsqu’il était âgé de 14 ans, puis l’ascension des rockeurs irlandais U2 parmi les plus grands groupes au monde après plus de 20 ans d'activisme contre le sida et l'extrême pauvreté.