Fin de l’ère péquiste à Rimouski : la CAQ l’emporte avec Maïté Blanchette Vézina

L'avocate de formation et ancienne mairesse de Sainte-Luce devance le candidat péquiste Samuel Ouellet avec une avance imposante. Cette victoire met un terme aux 26 années de règne du Parti québécois (PQ) dans la circonscription (Harold LeBel, élu sous la bannière péquiste, a terminé les deux dernières années de son mandat comme indépendant).

C'est incroyable, on a tellement travaillé fort! s'est réjouie la nouvelle députée, qui a tenu à remercier les électeurs et ses bénévoles pour leur soutien. On a une tradition forte, dans Rimouski, d'élus qui sont là et qui portent la voix de la région, et je souhaite sincèrement être cette voix forte de notre région , a-t-elle ajouté.

« C'est beau de voir que les citoyens ont embarqué dans ce mouvement, dans ce vent qui soufflait. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, nouvelle députée de Rimouski

Le candidat du PQ , Samuel Ouellet, a salué la victoire de son adversaire. Je lui souhaite de faire un travail qui sera à la hauteur des députés du Parti québécois qui se sont succédé mais surtout d'être proche des gens, puis de s'assurer que les dossiers soient défendus , a indiqué le péquiste.

Début de la liste Album photo de 17 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Aller à l'image 1 Avec plusieurs victoires à l'arraché, le PQ gagne tous les sièges de l'Est-du-Québec en 2018, exception faite de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, où la CAQ effectue une percée. Aller à l'image 2 Martin Ouellet a pris la relève de Marjolain Dufour dans René-Lévesque, en 2015. Aller à l'image 3 Les Îles-de-la-Madeleine ont été tantôt péquistes, tantôt libérales dans les 15 dernières années. Aller à l'image 4 En 2012, les circonscriptions de Matane et de Matapédia se fusionnent, et Côte-du-Sud est créée. Aller à l'image 5 Une élection partielle en 2009 permet au libéral Jean D'Amour de gagner Rivière-du-Loup. Aller à l'image 6 Gaspé a élu Georges Mamelonet de 2007 à 2012, seule brèche libérale entre 1994 et 2018 dans la circonscription. Aller à l'image 7 Les comtés englobant le Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata, par exemple, ont été principalement libéraux, adéquistes et caquistes depuis 1985. Aller à l'image 8 Matane a élu la libérale Nancy Charest en 2003, seule brèche du PLQ dans la circonscription entre 1994 et 2018. Aller à l'image 9 Depuis 1994, le Parti québécois a remporté la majeure partie des huit élections dans Rimouski, Matane-Matapédia et Gaspé. Aller à l'image 10 Le Parti québécois, dont Jacques Parizeau a pris la tête, a reconquis de nombreux comtés dans la région, en 1994. Aller à l'image 11 Marcel Landry, du Parti québécois, l'emporte dans Bonaventure lors d'une élection partielle, en 1994. Aller à l'image 12 L'entièreté de l'Est-du-Québec, exception faite de Duplessis, est demeurée rouge aux élections de 1989. Aller à l'image 13 Une vague libérale menée par Robert Bourassa a emporté de nombreux comtés dans l'Est, en 1985. Aller à l'image 14 En 1983, le PLQ a dérobé la circonscription du Saguenay au PQ lors d'une élection partielle. Aller à l'image 15 Le résultat des élections provinciales en 1981, dans l'Est-du-Québec Aller à l'image 16 Le résultat des élections provinciales en 1976, dans l'Est-du-Québec 1 / de 17 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Photo : Radio-Canada Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 17 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Aux dernières élections provinciales, le député sortant du PQ , Harold LeBel, en poste depuis 2014, avait obtenu 43,92 % des voix, alors que la CAQ , portée par Nancy Lévesque en 2018, en avait obtenu deux fois moins dans Rimouski.

La circonscription électorale de Rimouski est située dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Dans la circonscription, Maïté Blanchette Vézina affrontait également Carol-Ann Kack, de Québec solidaire, le libéral Claude Laroche, Stéphanie Du Mesnil, du Parti conservateur du Québec, Danielle Mélanie Gaudreau, de Démocratie directe, et Pierre Beaudoin, qui représentait le parti Climat Québec.

Avec les informations d'Édouard Beaudoin et de Michel-Félix Tremblay