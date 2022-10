André Lamontagne est réélu dans Johnson

« J’adore représenter les gens de Johnson et qu’ils me redonnent leur confiance pour un nouveau mandat. Je suis très très heureux. On a eu deux ans de pandémie, et ça, on n’avait jamais vu ça. On a quand même réalisé de grandes choses pour le Québec et nous avons un agenda fourni pour les années qui s’en viennent. » — Une citation de André Lamontagne, député de Johnson

Il s'opposait au libéral et conseiller en emploi Mounirou Younoussa, à la solidaire et directrice du Journal de rue de l'Estrie Nancy Mongeau, au péquiste et étudiant en histoire Jérémie Poirier ainsi qu'à la conservatrice et orthopédagogue Luce Daneau.