François Bonnardel est vainqueur dans Granby

Le caquiste, ministre sortant des Transports et responsable de la région de l'Estrie, a ainsi conservé son siège et entame un sixième mandat. Il a été élu pour la première fois dans Shefford en 2007.

« Je me rends à l’évidence que les gens sont fiers du travail qu’on a fait, puis de ce qu’on va faire dans les quatre prochaines années. » — Une citation de François Bonnardel, élu dans Granby

On va continuer de faire le travail. On a beaucoup d’engagements à prendre, et qu’on a pris, pour être capable de livrer autant l’aménagement du centre mère-enfant, l’unité de santé mentale, la restauration de la Yamaska, les nouvelles places en garderie, mais tout ça, ça ne pourrait pas se concrétiser si vous n’étiez pas là , a-t-il ajouté, en remerciant ses amis qui sont là depuis le début .

Il a aussi exprimé une pensée pour sa mère, décédée en début de campagne. Malgré ce petit moment qui a été triste pour moi, je suis certain qu’elle serait fière aujourd’hui de cette victoire , a-t-il souligné.

« Ça peut paraître cliché, mais pour moi, cette campagne-ci était comme ma première en 2007. J’ai toujours dit qu’il ne faut pas tenir pour acquise la population et se dire que ça va être facile. [...] On a fait tous les efforts pour montrer aux gens que cette victoire, on est allés la chérir, on est allés la chercher un vote à la fois. » — Une citation de François Bonnardel, élu dans Granby

Il affrontait la solidaire Anne-Sophie Legault, enseignante au primaire, la libérale Penny Lamarre, responsable des ventes et du marketing, le péquiste Guy Bouthillier, homme d'affaires retraité, et le conservateur Stéphane Bernier, restaurateur.

Avec les informations de Thomas Deshaies