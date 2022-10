La caquiste Catherine Blouin élue dans Bonaventure

Je ne le réalise pas encore, je suis sur un nuage. Je remercie infiniment tous les électeurs de Bonaventure qui ont décidé de m'accorder leur confiance. C'est un honneur et un privilège , a-t-elle réagi à chaud.

« On sent que les gens veulent un changement, et je vais être vraiment fière d'incarner ce changement et d'aider les gens de ma circonscription. »