Christine Labrie est réélue dans Sherbrooke.

La députée sortante entame son deuxième mandat et représente la seule touche orange de l'Estrie.

On fête une belle victoire ce soir, mais vous et moi, on sait à quel point il y a énormément de travail qui nous attend pour mieux prendre soin de tout le monde au Québec, pour agir face à la crise climatique, affirme la nouvelle élue. Ça va être tout un défi, avec un gouvernement qui pense qu'il en fait déjà assez, mais comptez sur moi pour faire ce travail-là, et comptez sur moi pour le faire comme on l'a fait dans les quatre dernières années.

Christine Labrie, députée sortante de Sherbrooke, est accompagnée de Mélissa Généreux, qui a été défaite dans Saint-François. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Elle passe devant Caroline St-Hilaire, la candidate caquiste et ancienne mairesse de Longueuil. Le parti avait fortement misé sur cette candidature, le chef François Legault terminant même sa campagne à Sherbrooke pour appuyer sa candidate vedette.

Celle-ci a concédé la victoire à Christine Labrie avant même l'annonce officielle du gain solidaire. Elle a quitté le rassemblement caquiste sans parler aux médias.

Caroline St-Hilaire, candidate vedette de la CAQ, n'a pas réussi à se faire élire dans Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

François Vaes, le candidat libéral, agriculteur et consultant en transport, la conservatrice Zoée Saint-Amand, étudiante à temps partiel, et le péquiste Yves Bérubé-Lauzière, professeur en ingénierie à l'Université de Sherbrooke s'opposaient également à Christine Labrie.

Lundi soir, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a félicité Christine Labrie sur Twitter.

