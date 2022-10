Geneviève Hébert remporte la course dans Saint-François

Geneviève Hébert obtient ainsi un second mandat dans cette circonscription, où la lutte s'annonçait serrée. On va bien dormir ce soir! s'est-elle exclamée à l'annonce de sa victoire, tout en soulignant le travail effectué par les autres candidats au cours des dernières semaines.

Cela a été une belle campagne, ajoute-t-elle. On a eu de beaux débats, de beaux échanges. Soyez assurés que je vais continuer à travailler de manière positive, constructive.

« Plus on va joindre nos forces, plus on va être capables de relever des défis qui nous confrontent. » — Une citation de Geneviève Hébert, élue dans Saint-François

L'ancien maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a chaleureusement félicité Geneviève Hébert. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Elle a devancé avec plus de 6000 voix d'avance la solidaire Mélissa Généreux, ancienne directrice régionale de santé publique. Celle-ci a avoué qu'elle s'attendait à une course plus serrée.

Quand j’ai décidé il y a neuf mois de me lancer dans l’aventure, je sortais un peu de ma zone de confort, explique-t-elle. Mais je m’étais dit que si une chose était importante, c’était d’y aller avec une campagne positive dont je serais fière, peu importe l’issue du vote, et c’est exactement ce qui s’est passé.

« On a contribué, tous les candidats et les candidates de l’Estrie, au débat public pour parler des vrais enjeux de société qui nous touchent tout le monde, que ce soit la santé, l’éducation, l’environnement. Et ça, personne ne va pouvoir nous l’enlever. » — Une citation de Mélissa Généreux, candidate solidaire

Geneviève Hébert affrontait également le libéral Claude Charron, conseiller municipal du district de Lennoxville, la péquiste Sylvie Tanguay, qui était assistante-infirmière-chef en pédiatrie, et le conservateur Dany Bernier, technicien en loisirs à la Ville de Sherbrooke.