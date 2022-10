La CAQ conserve Rivière-du-Loup–Témiscouata

Celle qui œuvrait comme attachée de presse pour la ministre Caroline Proulx, avant de se porter candidate, prend le relais du député sortant de la CAQ , Denis Tardif, qui avait choisi de ne pas briguer de nouveau mandat en raison de problèmes de santé. Lors des dernières élections provinciales, le candidat de la CAQ avait remporté l'élection avec 39,18 % des suffrages, devant le libéral Jean D'Amour.

D'après Amélie Dionne, la campagne menée sur le terrain a porté ses fruits. Elle rappelle que son objectif était de parcourir la presque totalité des trois MRC que compte la circonscription. J’ai ma région tatouée sur le cœur , assure-t-elle. J’ai donné le meilleur de moi-même. J’ai fait une campagne comme il s’en fait de moins en moins, avec du porte-à-porte, de la participation à des événements, je ne peux pas vous dire le nombre de kilomètres que j’ai parcourus , ajoute la nouvelle députée.

« C’est important de prendre le pouls d’abord pour bien représenter les citoyens à l’Assemblée nationale. » — Une citation de Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata

Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Avec plusieurs victoires à l'arraché, le PQ gagne tous les sièges de l'Est-du-Québec en 2018, exception faite de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, où la CAQ effectue une percée. Martin Ouellet a pris la relève de Marjolain Dufour dans René-Lévesque, en 2015. Les Îles-de-la-Madeleine ont été tantôt péquistes, tantôt libérales dans les 15 dernières années. En 2012, les circonscriptions de Matane et de Matapédia se fusionnent, et Côte-du-Sud est créée. Une élection partielle en 2009 permet au libéral Jean D'Amour de gagner Rivière-du-Loup. Gaspé a élu Georges Mamelonet de 2007 à 2012, seule brèche libérale entre 1994 et 2018 dans la circonscription. Les comtés englobant le Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata, par exemple, ont été principalement libéraux, adéquistes et caquistes depuis 1985. Matane a élu la libérale Nancy Charest en 2003, seule brèche du PLQ dans la circonscription entre 1994 et 2018. Depuis 1994, le Parti québécois a remporté la majeure partie des huit élections dans Rimouski, Matane-Matapédia et Gaspé. Le Parti québécois, dont Jacques Parizeau a pris la tête, a reconquis de nombreux comtés dans la région, en 1994. Marcel Landry, du Parti québécois, l'emporte dans Bonaventure lors d'une élection partielle, en 1994. L'entièreté de l'Est-du-Québec, exception faite de Duplessis, est demeurée rouge aux élections de 1989. Une vague libérale menée par Robert Bourassa a emporté de nombreux comtés dans l'Est, en 1985. En 1983, le PLQ a dérobé la circonscription du Saguenay au PQ lors d'une élection partielle. Le résultat des élections provinciales en 1981, dans l'Est-du-Québec Le résultat des élections provinciales en 1976, dans l'Est-du-Québec

La nouvelle élue ne cache pas sa fierté. Je me sens sur mon X, je réalise un rêve. J’ai ça dans le sang, de vouloir régler les problèmes et répondre aux besoins des citoyens , affirme-t-elle.

Amélie Dionne se mesurait à Louis Bellemare du Parti libéral, ainsi qu'à Louise Moreault du Parti conservateur, Félix Rioux du Parti québécois ainsi que Myriam Lapointe-Gagnon de Québec solidaire.

La circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata Photo : Radio-Canada

Pour cette dernière, la vague caquiste au Québec est inquiétante. Ça me fait peur... Ça me fait peur pour la démocratie (...) on a promis de l'argent aux gens rapidement, dans un contexte d'élection, ça me questionne énormément, ce n'est pas le genre de politique dont je rêve pour le Québec , considère Myriam Lapointe-Gagnon.

Avec les informations de Patrick Bergeron.