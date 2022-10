Les Mohawks de la baie de Quinte récupèrent officiellement des terres

Lors d'une cérémonie de signature lundi matin, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a accepté de remettre un terrain de 120 hectares (ha) (299,43 acres) au conseil de bande des Mohawks de la baie de Quinte, ainsi qu'une compensation d'environ 31 millions de dollars.

La conclusion officielle de l'accord règle une partie d'un différend foncier de longue date et parfois virulent pour une parcelle située à environ 200 km à l'est de Toronto. Toutefois, l’accord ne couvre qu'environ un tiers du terrain revendiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les 120 hectares représentent un tiers de la parcelle Culbertson (en orange) et sont désormais rattachés au territoire mohawk de Tyendinaga actuel (en jaune). Les terres de la parcelle originale mohawk sont en violet. Photo : Image tirée de Google Maps

Je pense qu'il doit y avoir des améliorations à la politique d'ajouts aux réserves , déclare le chef des Mohawks de la baie de Quinte, Don Maracle.

Selon lui, le groupe avait proposé un règlement financier à la ville adjacente de Deseronto, dont le territoire chevauche celui qui est revendiqué, mais n'a pas pu proposer de calendrier pour la résolution du reste de la réclamation ou des détails sur l'offre.

Ça doit être une vente de gré à gré , prévient M. Maracle.

Si quelqu'un veut vendre sa terre, il nous le fera savoir.

Marc Miller n'a pas non plus été en mesure de définir quand le reste de la revendication pourrait être réglé ni quand la communauté prendra le contrôle des 120 hectares.

L’accord doit en effet être soumis au programme d'ajouts aux réserves que Miller a qualifié de morbide et de cassé , et qui prend parfois des années.

L'ensemble du processus lui-même relève de la Loi sur les Indiens , constate-t-il.

Nous avons travaillé avec les communautés pour nous assurer d’éviter les paramètres stricts de la Loi sur les Indiens, car il s'agit d'un document raciste.

Une gifle

La terre contestée connue sous le nom de parcelle Culbertson comprend 448 parcelles de terrain distinctes et couvre la majeure partie de Deseronto, selon des documents d'information fédéraux. Des tiers et des propriétaires privés en occupent une grande partie, ce qui signifie qu'il ne sera pas facile de résoudre la réclamation en suspens.

Tyendinaga, quant à lui, reste divisé sur la question. Certains membres s'opposent au transfert des terres au conseil de bande, une création de la Loi sur les Indiens dont ils refusent de reconnaître la légitimité, tout comme les politiques de revendications territoriales coloniales du gouvernement fédéral.

Je ne vois cela que comme une arnaque, une arnaque , insiste Mario Baptiste, un membre de Tyendinaga qui a été parmi les premiers sur le terrain lorsque des militants ont commencé à récupérer des terres en commençant par une carrière de granulats en 2007.

Ces gens essayaient de nous emprisonner, ces mêmes personnes qui sont récompensées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jerome Barnhard, à gauche, et Mario Baptiste disent s'opposer au fait que le conseil de bande reçoive la terre. Photo : Radio-Canada/Jean-François Benoît

M. Baptiste souligne le faible taux de participation lors de la ratification de l’accord et accuse le conseil de bande de laisser de côté les partisans de la structure politique traditionnelle. Il soutient que les terres devraient plutôt être rendues directement aux membres de la Confédération iroquoise.

Je viens de cette communauté. Tous ces gens ici habillés en costume, pas un d'entre eux n'était dans cette carrière. Pas un d'entre eux , a-t-il déclaré.

C'est une gifle au visage.

L'alliance, puis la confrontation

Le conflit foncier remonte à 1837 lorsque la Couronne a illégalement accordé 370 ha de territoire mohawk non cédé à John Culbertson, petit-fils du fondateur de la communauté mohawk John Deserontyon.

En 1793, Deserontyon et une vingtaine de familles mohawks ont déménagé sur la rive nord du lac Ontario dans la baie de Quinte, à environ 70 km à l'ouest de l'actuelle Kingston, à la suite de la guerre d'indépendance américaine. Là, la Couronne a accordé à la Confédération iroquoise, dont la nation mohawk est l'une des six membres, environ 37 500 ha, pour le seul usage et au nom d'eux et de leurs héritiers pour toujours librement et clairement .

Tyendinaga, une communauté de 10 000 membres, possède maintenant environ un cinquième de ce territoire.

Les Mohawk de la baie de Quinte ont déposé une revendication particulière - un type de revendication territoriale qui traite des allégations de vol de terres ou de violations de traités - sur la parcelle Culbertson en 1995, mais la revendication n'a été acceptée pour négociation qu'en 2003.

Devant la lenteur du processus, les membres de la communauté, dirigés par l'activiste Shawn Brant, ont commencé à agir.

Dans ce que M. Brant décrivait comme une campagne de perturbation économique par rotation , les militants ont commencé à réoccuper le territoire et à bloquer les infrastructures à partir de 2006 et jusqu’en 2008. Parallèlement à la restitution d'une carrière, un chantier immobilier a été occupé et arrêté, tandis que les voies de train et l'autoroute 401 ont été bloquées par intermittence.

Les tactiques d'action directe ont déclenché des querelles internes entre les partisans et le conseil de bande, des confrontations avec les habitants ainsi que des affrontements lors de raids par des escouades antiémeute de la Police provinciale de l'Ontario.