Augmentation importante des cas de violence en milieu scolaire en Estrie

Au total, 28 demandes d'indemnisation provenant d'employés du milieu scolaire de l'Estrie pour des actes de violence ont été acceptées en 2021 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

C'est neuf de plus qu'en 2020, où 17 dossiers de lésions professionnelles liées à la violence en milieu scolaire avaient été inscrites et acceptées par la CNESST .

Selon la Fédération du personnel de soutien scolaire affiliée à la CSQ, 74 % des membres ayant répondu à un sondage affirment avoir subi de la violence au travail au cours de la dernière année.

En Estrie, c'est similaire. Il y a vraiment beaucoup de techniciennes en éducation spécialisée, de surveillants d'élèves qui subissent de la violence. On parle beaucoup d'élèves, des morsures, des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête, des grafignes, crachats au visage, lancer d'objets, même des bureaux, des chaises, etc. , a raconté Renée Bibeau, la présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

« La semaine dernière, dans une école primaire ordinaire, deux fois on a dû sortir un élève parce qu'il était en crise majeure. Il y en a vraiment beaucoup. » — Une citation de Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Selon la présidente, cette problématique est bien loin de s'estomper. De plus en plus de cas de violence envers des membres du personnel seraient déclarés dans les écoles de l'Estrie.

C'est un phénomène qui est en croissance. Ça s'explique, en partie, par le manque de personnel, mais aussi par la façon dont les subventions sont données. Il y a aussi de plus en plus d'enfants qui ont des besoins particuliers.

La pénurie de main-d'œuvre serait la principale responsable de cette explosion des signalements de violence en milieu scolaire.

« Moins il y a d'intervenants présents, moins il y a d'intervenants qui peuvent voir venir la crise [de l'enfant]. Si la personne n'est pas remplacée, il n'y a pas cette prévention-là » — Une citation de Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

De mars à juillet 2021, 59 rapports en lien avec la violence ont été répertoriés par le Syndicat. Quand on sait que seulement 10 % des personnes qui subissent de la violence complètent des rapports, on peut voir que c'est une situation très importante. Souvent, c'est banalisé, comme une morsure , a précisé Mme Bibeau.

Cette dernière estime que le phénomène n'est pas suffisamment pris au sérieux par les instances gouvernementales.