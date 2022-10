Le péquiste Joël Arseneau réélu aux Îles-de-la-Madeleine

Tout juste réélu, il s'est inspiré du fondateur du Parti québécois, René Lévesque, dans son discours de victoire : Je ne pensais pas pouvoir dire que j'étais aussi fier d'être Madelinot qu'aujourd'hui!

Il a rappelé la campagne exemplaire , remarquable et terrain qu'il dit avoir menée sur l'archipel.

« Notre message a porté, la confiance établie au cours des quatre dernières années a été renouvelée et ça, j’en suis extrêmement fier! » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Il a aussi remercié ses militants d’y avoir cru, d’y avoir travaillé sans relâche .

Joël Arseneau entame un deuxième mandat comme député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On a fait miroiter le pouvoir aux gens des Îles. Et moi j'ai toujours dit, depuis quatre ans et encore plus depuis les dernières semaines, que le vrai pouvoir pour les Madelinots, c'était le pouvoir de travailler ensemble, de se tenir debout! , a-t-il lancé.

Le député des Îles a par ailleurs remercié et salué les autres candidats dans la course aux Îles-de-la-Madeleine, notamment le caquiste Jonathan Lapierre, avec qui il a mené une chaude lutte .

Début de la liste Album photo de 17 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Aller à l'image 1 Avec plusieurs victoires à l'arraché, le PQ gagne tous les sièges de l'Est-du-Québec en 2018, exception faite de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, où la CAQ effectue une percée. Aller à l'image 2 Martin Ouellet a pris la relève de Marjolain Dufour dans René-Lévesque, en 2015. Aller à l'image 3 Les Îles-de-la-Madeleine ont été tantôt péquistes, tantôt libérales dans les 15 dernières années. Aller à l'image 4 En 2012, les circonscriptions de Matane et de Matapédia se fusionnent, et Côte-du-Sud est créée. Aller à l'image 5 Une élection partielle en 2009 permet au libéral Jean D'Amour de gagner Rivière-du-Loup. Aller à l'image 6 Gaspé a élu Georges Mamelonet de 2007 à 2012, seule brèche libérale entre 1994 et 2018 dans la circonscription. Aller à l'image 7 Les comtés englobant le Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata, par exemple, ont été principalement libéraux, adéquistes et caquistes depuis 1985. Aller à l'image 8 Matane a élu la libérale Nancy Charest en 2003, seule brèche du PLQ dans la circonscription entre 1994 et 2018. Aller à l'image 9 Depuis 1994, le Parti québécois a remporté la majeure partie des huit élections dans Rimouski, Matane-Matapédia et Gaspé. Aller à l'image 10 Le Parti québécois, dont Jacques Parizeau a pris la tête, a reconquis de nombreux comtés dans la région, en 1994. Aller à l'image 11 Marcel Landry, du Parti québécois, l'emporte dans Bonaventure lors d'une élection partielle, en 1994. Aller à l'image 12 L'entièreté de l'Est-du-Québec, exception faite de Duplessis, est demeurée rouge aux élections de 1989. Aller à l'image 13 Une vague libérale menée par Robert Bourassa a emporté de nombreux comtés dans l'Est, en 1985. Aller à l'image 14 En 1983, le PLQ a dérobé la circonscription du Saguenay au PQ lors d'une élection partielle. Aller à l'image 15 Le résultat des élections provinciales en 1981, dans l'Est-du-Québec Aller à l'image 16 Le résultat des élections provinciales en 1976, dans l'Est-du-Québec 1 / de 17 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Photo : Radio-Canada Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 17 Seules les circonscriptions de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine ont gardé la couleur du Parti québécois le soir de l'élection du 3 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

Deux semaines auparavant, l'animosité entre les deux hommes s'était étalée au grand jour lors d'un débat électoral.

Tout comme son chef Paul St-Pierre Plamondon, Joël Arseneau a par ailleurs appelé à une révision du mode actuel de scrutin au Québec, parce que selon lui, le gouvernement qu'on a aujourd'hui ne représente pas adéquatement les courants politiques et la divergence d'opinions .

Il s'agit, à son avis, du plus grand défi de l'Assemblée nationale.

Le député réélu remercie des militants lors de son rassemblement. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'ancienne députée des Îles-de-la-Madeleine de 2012 à 2014 et organisatrice dans la campagne de Joël Arseneau, Jeannine Richard, reconnaît que la députation péquiste, réduite à trois représentants, fait face à défi.

C'est une équipe de rêve : 3 députés, mais qui vont faire le travail de 10. À trois, ils vont déplacer des montagnes! , assure-t-elle.

Jeannine Richard, ancienne députée péquiste aux Îles-de-la-Madeleine, était organisatrice dans la campagne de Joël Arseneau. Photo : Radio-Canada

Joël Arseneau avait été élu de justesse en 2018, avec 38,7 % du vote, soit 15 voix d'avance sur son adversaire libéral de l'époque.

Cette fois-ci, le candidat péquiste de 57 ans faisait face à Jonathan Lapierre de la Coalition avenir Québec, Gil Thériault du Parti libéral du Québec, Jean-Philippe Déraspe de Québec solidaire et Evan Leblanc du Parti conservateur du Québec.

La circonscription des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

En 2018, le taux de participation aux élections dans la circonscription était de 72,66 %.

La circonscription des Îles-de-la-Madeleine compte 11 151 électeurs inscrits sur la liste électorale et couvre l'archipel madelinot.