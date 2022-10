Jonathan Desrosiers, capitaine des Saguenéens de Chicoutimi

Originaire de Dieppe, l'athlète de 19 ans a été nommé dans le groupe de capitaine de l’équipe québécoise au côté de Matteo Mann de Sackville et Jacob Newcombe d’Halifax.

Un capitaine différent sera nommé chaque mois par l'entraîneur Yanick Jean.

« C’est notre coach qui nous avait dit qu’on n'allait pas avoir de capitaine pour la saison et qu’à chaque mois on allait avoir un nouveau capitaine. C’était sa décision de me mettre capitaine en premier et c’est un honneur. » — Une citation de Jonathan Desrosiers

Jonathan Desrosiers ne se met pas plus de pression maintenant qu’il aura le C sur son chandail.

Je ne change pas qui je suis. Je travaille toujours fort, je vais être bon avec les jeunes. C’est le fun d’avoir le capitaine pour le mois d’octobre, mais je vais continuer à être moi-même. On a un grand groupe de leader dans l’équipe , explique celui qui poursuit des études en ingénierie à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le défenseur des Saguenéens de Chicoutimi, Jonathan Desrosiers, en action. Photo : Gracieuseté : André Émond

Le défenseur qui a œuvré avec les Flyers de Moncton et le Blizzard d’Edmundston dans le passé se place justement comme objectif d’appuyer le développement de cette jeune équipe des Saguenéens.

Je veux montrer aux jeunes un bon work ethic [éthique de travail] et être un bon leader , affirme celui qui a déjà une passe cette saison.

Début de saison difficile

Les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas le départ espéré dans la LHJMQ . La troupe de Yanick Jean a perdu ses quatre premiers matchs de la saison.

Je pense qu’à chaque game on s’améliore de plus en plus et c’est ça qu’on veut. On est très jeune. À chaque week-end, on veut devenir meilleur , dit Jonathan Desrosiers qui vante aussi la vitesse de jeu de son équipe.

Le jeune défenseur entamera sa deuxième année au Saguenay, lui qui a rejoint l’organisation après une échange l’an dernier avec les Wildcats de Moncton.

J’étais un peu sous le choc. Je m’y attendais pas à l’échange, mais je suis arrivée ici et je me suis bien intégré. Je ne pouvais pas demander plus , dit-il.

Un autre néo-brunswickois l’épaule à la ligne bleue des Sags.

Marc-André Gaudet de Saint-Ignace et choix de cinquième ronde des Blues de Saint-Louis au dernier encan de la LNH fait aussi partie de l’équipe qui célèbre sa 50e saison d'existence cette année.

Par ailleurs, Jonathan Desrosiers est l’un des deux Dieppois qui sera capitaine d’une équipe de la LHJMQ . L'attaquant Alexis Daniel portera le C pour les Wildcats de Moncton cette saison.

Un reportage de Félix Arseneault