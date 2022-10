L’angoisse des patients devant le déclin des soins de santé dans le Restigouche

« Je vais-tu me rendre, je ne vais-tu pas me rendre? Est-ce que je vais accoucher sur le bord du chemin? » Le dernier accouchement de Geniva Anderson a été stressant. Enceinte à nouveau, elle devra bientôt répéter l'expérience et s'inquiète de devoir faire beaucoup de route pour obtenir des services.