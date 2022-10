Près d’une dizaine de chiens de la SPA de l'Estrie ont trouvé « une famille pour la vie »

La population a répondu à l'appel de la Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie. Il y a près d'une semaine, l'organisme disait ne plus avoir d'espace pour accueillir tous les chiens qu'il recevait.

Selon l'agente de communication à la SPA de l'Estrie, Alexanne Bégin, il y avait une quarantaine de chiens en attente d'adoption la semaine dernière, mais l'organisme n'a de la place que pour une trentaine de bêtes.

On est très reconnaissants. Neuf chiens ont été adoptés dans les derniers jours. Ils ont trouvé une famille qui va les garder pour toute la vie , explique-t-elle.

Alexanne Bégin affirme que la SPA de l'Estrie prend toutes les mesures pour s'assurer que les familles sont sérieuses dans leur démarche et ainsi éviter que les animaux reviennent à l'organisme. L'adoption d'un chien à la SPA de l'Estrie peut coûter environ 300 $. Il est toujours possible d'envoyer une demande sur le site Internet de l'organisme.

Selon Mme Bégin, dans les derniers temps, on retrouvait beaucoup de chiens nordiques comme le husky ou le malamute. Ce sont des chiens qu'on a plus. Sinon, on ne remarque pas tant de tendances.