Don de 10 M$ pour l’expansion d’Horizon Santé-Nord

L’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN), situé dans le Grand Sudbury, a reçu un don de 10 millions $, provenant des familles Fielding et Perdue, qui s’inscrit dans le cadre de la première phase d’un important projet de réaménagement.

Il s’agit du plus important don unique venant du secteur privé reçu par un centre hospitalier du Nord de l’Ontario.

C'est un don deux fois plus élevé que celui qui a été versé HSN en 2019 par Marcel et Frances Labelle.

Le président-directeur général d’ HSN , Dominic Giroux, indique que les fonds serviront à l’expansion du Centre de cancérologie.

HSN compte y ajouter des lits pour les patients atteints d’un cancer au cours des 10 à 20 prochaines années

Le Centre de traitement pour enfants et les services de santé mentale et de toxicomanie de l'hôpital profiteront aussi de plus d'espaces.

Lors de la présentation d'une vidéo qui a précédé l’annonce lundi matin, il a été souligné que l'hôpital avait besoin de plus de place et plus de lits.

Dominic Giroux est le président-directeur général de l’hôpital Horizon Santé-Nord et de l’Institut de recherche d’Horizon Santé-Nord depuis octobre 2017. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Le centre de cancérologie de l’hôpital a été renommé en l’honneur de Shirley et Jim Fielding, qui ont longtemps conservé des liens étroits avec la région.

Jim Fielding est natif de Sudbury. Il a fait affaire dans le secteur industriel et a présidé le conseil d’Alexander Centre Industries, de Waters et des compagnies fondées par son père.

Les deux sont décédés en 2000 et 2016 respectivement, à HSN, et ont eu une profonde influence sur Gerry Perdue.

M. Purdue et ses enfants Jason, Cameron et Angela, Craig Fielding et son épouse Katriina Ruotstalo et Murray Fielding ont tous participé au dévoilement.

C’est ce que ma femme Norinne, qui est décédée d’un cancer en 2014, à l’âge de 54 ans, aurait voulu , raconte dans un communiqué M. Purdue.

Plusieurs élus provinciaux, dont le premier ministre Doug Ford, ont écrit aux deux familles pour les remercier de leur générosité.

Cette contribution améliorera grandement la qualité des soins offerts aux patients des communautés de la région , a-t-il dit.

Réduction du temps d’attente

Dans le communiqué, on peut lire que le projet permettrait de maintenir des temps d’attente raisonnables pour les chirurgies oncologiques dans le Nord de l’Ontario et de répondre aux besoins de traitement de cancer croissants.

HSN indique aussi que l’expansion facilitera la prise en charge des patients admis à l’hôpital.

À tous les jours, nous avons une trentaine de patients à travers le Nord-Est [de l’Ontario] qui attendent une admission à Horizon Santé-Nord depuis 5, 10 ou 15 jours , explique Dominic Giroux.

La directrice générale de l’hôpital Notre-Dame de Hearst, Liza Fortier, qui était présente au dévoilement, espère discuter avec la direction d’ HSN afin d’apprendre comment [...] y accéder comme les gens de la communauté de Sudbury.

On va pouvoir avoir les détails et être en mesure de discuter de la façon dont ça va aider les petits hôpitaux du Nord, comme Wawa, Chapleau, Hearst, Iroquois Falls et Kapuskasing , dit-elle.

Environ des 30 pour cent des patients qui fréquentent l’hôpital proviennent de l’extérieur de la région. HSN rappelle également que la population âgée de 70 ans et plus du Nord-Est de l’Ontario grimpera de 55 % d’ici 2038.

Avec les informations d'Aya Dufour