La police demande l’aide du public après le meurtre d’un homme d’affaires

La Police régionale de Durham, en banlieue de Toronto, enquête pour découvrir qui a enlevé et tué l'homme d'affaires Ariel Kaplan après un souper au restaurant en août 2021 dans le chic quartier torontois de Yorkville.

Avertissement : le contenu de cet article pourrait choquer certains internautes.

Ses restes ont été trouvés en mai 2022 dans un sac de hockey flottant dans un étang privé en bordure d'une route à Uxbridge.

L'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre.

Selon la Police régionale de Durham, l'homme d'affaires a soupé avec des connaissances dans un restaurant de Yorkville le 29 août 2021 après 21 h. Il aurait été enlevé le soir même dans le secteur des artères Yonge et Sheppard, à Toronto, ajoute la police dans un communiqué.

M. Kaplan, qui habitait à Richmond Hill, avait été porté disparu en septembre 2021.

Ce dernier craignait pour sa sécurité à l'époque, selon les policiers, qui aimeraient parler à toute personne ayant été en contact avec lui dans les semaines précédant sa disparition ainsi qu'avec les autres convives du repas du 29 août 2021 et les employés du restaurant qui se souviennent de lui.

La police ne nomme pas le restaurant dans son communiqué.

Liens avec plusieurs communautés

D'après [les personnes que nous avons] interrogées, nous savons que M. Kaplan avait des liens avec les communautés russes et juives à Toronto et qu'il faisait des affaires avec des membres des communautés somalienne, italienne et mexicaine , indique la police. Nous cherchons à identifier les auteurs du crime, mais aussi à exclure ceux qui n'étaient pas liés à son meurtre.

Les policiers indiquent que la victime travaillait dans les industries de l'immobilier et de la construction. Rien n'indique pour l'instant, selon la police, qu'il était lié au crime organisé.

M. Kaplan avait toutefois été arrêté en mai 2021 relativement au vol d'un camion dont la remorque contenait, selon la police, des fournitures de bureau et des laveuses volées, notamment. Les enquêteurs ne savent pas si ces événements sont liés à son enlèvement et à son meurtre.