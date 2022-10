Le piètre état des infrastructures dans la mire de candidats aux élections municipales

Parmi les enjeux liés aux infrastructures, l’entretien des routes revient fréquemment dans la bouche des candidats.

C'est une question récurrente. Ce sera toujours un problème , affirme Michael Sanders, candidat au conseil municipal du Grand Sudbury et propriétaire d'Aaron Taxi.

Michael Sanders veut se concentrer sur la réfection des routes dans la périphérie du Grand Sudbury. Photo : CBC / Erik White

J'ai perdu pas mal de mes propres jantes et pneus à cause de nos routes , ajoute-t-il.

S’il est élu, il veut faire pression pour que plus d'argent des impôts soit dépensé sur les routes des zones périphériques, plutôt que dans le quartier 10 du centre-ville qu'il espère représenter.

Je pense que si vous parlez aux gens, leurs attentes ne sont que ça : sécurité et fiabilité , explique-t-il.

À Kirkland Lake, le conseil municipal a un plan pour réparer les routes et les canalisations au cours des 20 prochaines années, avec une augmentation des impôts fonciers d'au moins 2,7 % chaque année.

Nous allons donc devoir faire du rattrapage , affirme la conseillère Stacy Wight, qui est maintenant l'une des deux candidates pour devenir mairesse de la municipalité.

Stacy Wight se présente pour devenir mairesse de la municipalité de Kirland Lake. Photo : Avec l'autorisation de Stacy Wight

Mais il faudra certainement que le prochain conseil fasse des choix difficiles , ajoute-t-elle.

Selon Mme Wight, parler d'infrastructures n'est pas un moyen facile de marquer des points politiques, même si ce dossier est évoqué lors de chaque campagne électorale.

La récompense d'un travail bien fait en matière d'infrastructure est de ne pas entendre de plaintes concernant des routes en mauvais état depuis des décennies , affirme-t-elle.

Si vous êtes sage, vous ne vous lancez pas dans la politique municipale pour recevoir des tapes dans le dos , ajoute-t-elle.

Mme Wight affirme que si elle est élue comme maire, elle va exercer un lobbying agressif auprès de la province pour obtenir des fonds d'infrastructure.

Des dirigeants municipaux du Nord-Est disent avoir eu de la difficulté à recevoir de tels fonds ces dernières années.

Le manque de financement : un problème

Paul Schoppmann, maire de la petite municipalité de Saint-Charles et président de l'Ontario Good Roads Association, affirme que le manque de financement laisse peu d'options aux municipalités qui tentent de réparer les infrastructures comme les routes ou le réseau de gestion de l’eau.

Il explique que sa ville de 1200 habitants doit réparer la route Lake, une ancienne route vers des chalets qui connaît maintenant une circulation plus intense en raison de l'augmentation du nombre de résidents permanents.

Paul Schoppmann est le maire de la municipalité de Saint-Charles. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Mais la facture de plusieurs millions de dollars pour les travaux signifie qu'il faut emprunter de l'argent, procéder par étapes ou augmenter les impôts fonciers pour réaliser le projet.

Il est donc très difficile pour les nouveaux projets d'augmenter davantage les taxes , affirme M. Schoppmann, qui sollicite un autre mandat.

Selon lui, les électeurs doivent cesser de s'attendre à ce que tout soit construit à neuf et commencer à considérer le rapiéçage des routes comme un bon moyen d'entretenir les infrastructures existantes.

Daryl Vaillancourt, conseiller municipal de Callander et candidat à la mairie, considère également que l'entretien à long terme est le principal moyen de combler les problèmes d’entretien des infrastructures.

Il s'inquiète de l'étang d'épuration de la ville qui, s'il n'est pas entretenu, pourrait coûter cher à remplacer.

Si l'on n'en prend pas soin et que l'on ne prolonge pas sa durée de vie, nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous n'aurions littéralement plus les moyens d’en faire la réfection , affirme M. Vaillancourt, qui a déjà siégé pendant quatre mandats au conseil municipal de North Bay.

Si on doit la reconstruire au cours des 10 prochaines années, nous on n’aurait pas l'argent pour le faire , croit-il.

Le transport en commun, souvent négligé

Un élément de l'infrastructure municipale dont très peu de candidats parlent dans cette élection est le transport en commun.

Parce que les gens pensent qu'il s'agit d'un besoin moindre, parce qu'il dessert les gens moins importants, la classe inférieure , croit Julie Sheldon, une utilisatrice régulière du transport en commun à Timmins et fondatrice d’un groupe Facebook pour du meilleur transport en commun.

Le transport en commun est un sujet moins abordé dans la campagne électorale de Timmins. Photo : Facebook/Timmins Transit

Si les gens veulent des services dans l'industrie alimentaire, le commerce de détail, ils vont avoir besoin du transport en commun. Sinon, la ville ne sera pas un endroit agréable à vivre , explique-t-elle.

Elle est heureuse de voir que quelques candidats à la mairie et au conseil municipal de Timmins mentionnent au moins le transport en commun dans leur programme, d'autant plus qu'elle s'attend à ce que la hausse du coût de l'essence et des réparations incite plus de gens à troquer leur voiture contre un abonnement d'autobus

Les gens qui prennent l'autobus sont frustrés en ce moment et souhaiteraient avoir leur propre véhicule, c'est juste que nous n'avons pas d'autre choix , affirme Mme Sheldon.

Mais avec l'augmentation du coût de la vie, j'ai le sentiment que beaucoup plus de gens vont choisir le transport en commun et vont ressentir le besoin de l'améliorer , ajoute-t-elle.

Avec les informations d'Erik White de CBC