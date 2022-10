Une deuxième salle d’opération totalement équipée pour l’hôpital de Kapuskasing

L’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing sera doté d’une deuxième salle opératoire prête à tout. Un donateur anonyme a exaucé les souhaits de l’hôpital et de ses médecins, qui cherchaient à se procurer davantage d’équipement spécialisé.

Ce qui devait être un projet d’une étape au moment de sa création l'an dernier en compte aujourd’hui trois. Au total, presque 880 000 $ ont été récoltés pour préparer cette salle.

On ne s’attendait pas à ce qu’on a été capables d’accomplir dans la dernière année , affirme la gestionnaire de projets de la Fondation de l’hôpital Sensenbrenner, Mireille Dubosq.

L’argent requis pour acheter l’équipement est arrivé en plusieurs phases.

Le ministère de la Santé de l’Ontario s’est engagé à fournir plus de 273 000 $ au projet, après avoir initialement rejeté une demande de subvention en juillet 2021. Pour sa part, la fondation s’est mobilisée pour amasser 117 600 $ additionnels.

Un donateur anonyme, qui a versé environ 489 000 $ à l’hôpital il y a quelques semaines, s’est chargé du reste de la facture.

Cette somme permettra de couvrir l’achat de plusieurs pièces que réclamait le personnel, dont un insufflateur et de l’équipement de gastroscopie et de cystoscopie.

Malgré le fait que cette salle a maintenant tous les équipements nécessaires pour accueillir des patients, Mme Dubosq ignore quand elle sera pleinement opérationnelle.

La Dre Jessica Kwapis, chirurgienne et chef d'équipe de l’hôpital, a mentionné plus tôt cette année qu’il n’y avait pas assez d’infirmières et d'anesthésiologistes pour avoir deux salles d’opération qui fonctionnent à plein régime.