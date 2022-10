LHJMQ : les Wildcats de Moncton visent une participation aux séries éliminatoires

La troupe de l’entraîneur-chef Daniel Lacroix avait pourtant pris les devants 3 à 1 en première période, mais une poussée de quatre buts sans réplique du Titan a scellé le sort de la rencontre.

Daniel Lacroix, entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, dirige une jeune équipe pour la saison 2022-2023 dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada

Rencontré avant le match, Daniel Lacroix s’est dit soulagé de lancer enfin la saison après un camp d’entraînement comprenant huit matchs préparatoires.

« Notre objectif est de grandir dans notre culture des Wildcats. On sait que nous avons une jeune équipe et nous voulons faire un autre pas vers l’avant. Nous sommes reconnus pour notre éthique de travail et nous voulons que ça continue. » — Une citation de Daniel Lacroix, entraîneur-chef des Wildcats de Moncton

Une division Atlantique favorable aux Wildcats

Les Wildcats visent une participation aux séries éliminatoires, selon Daniel Lacroix, mais le chemin pour y arriver risque d’être ardu, prévient-il.

On a beaucoup de chemin à faire pour y arriver , a-t-il noté.

Les partisans sont nombreux au Centre Avenir de Moncton pour encourager les Wildcats. Photo : Radio-Canada

Il estime que les forces dans la division Atlantique pourraient être favorables à son équipe, avec des clubs en reconstruction tels Saint-Jean, vainqueurs de la Coupe Memorial, Charlottetown et Acadie-Bathurst, des équipes qui étaient à pleine maturité en 2021-2022. À son avis, seuls les Mooseheads d’Halifax devraient sortir du lot.

Moncton devra composer avec de la jeunesse, notamment à la ligne bleue, avec trois défenseurs recrues. Pour l’instant, Daniel Lacroix se dit très satisfait de leur travail.

Nous avons un groupe déterminé, un groupe qui travaille avec acharnement. Nous ne sommes pas les plus gros, mais nous sommes rapides, avec un bon jeu de transition et notre éthique de travail. Nous devons maximiser ces atouts pour aller chercher le plus de victoires possible , a admis Daniel Lacroix.

Un nouveau capitaine

Les Wildcats sont menés par un nouveau capitaine en Alexis Daniel, un joueur originaire de Dieppe âgé de 19 ans qui portera l’uniforme pour une troisième saison. L’auteur de 26 points, dont 14 buts, la saison dernière a inscrit son premier filet de la campagne dimanche contre le Titan.

Alexis Daniel, de Dieppe, est le nouveau capitaine des Wildcats de Moncton. Photo : Radio-Canada

Notre objectif est de monter notre jeu d’un cran. Les gens nous voient comme une jeune équipe, mais je crois que nous sommes la bonne équipe dans notre division. Nous sommes l’équipe qui travaillera le plus fort. Nous sommes proches, avec un bon groupe de jeunes et de vétérans, certainement les meilleurs vétérans de la ligue , a-t-il mentionné.

Porter le C de capitaine est un grand honneur pour le jeune homme qui allait régulièrement assister aux rencontres des Wildcats quand il était plus jeune.

« C’est excitant et c’est une fierté. C’est un très grand honneur de porter le C au sein d’une si bonne organisation, la meilleure de la Ligue canadienne de hockey. Je veux montrer l’exemple sur et hors glace et travailler fort aux entraînements. » — Une citation de Alexis Daniel, capitaine des Wildcats de Moncton

Moncton disputera ses trois prochains matchs au Québec, soit vendredi contre les Cataractes de Shawinigan, samedi devant le Phénix de Sherbrooke et dimanche face aux Voltigeurs de Drummondville.

Le prochain duel au Centre Avenir de Moncton est programmé pour le samedi 15 octobre. Les Islanders de Charlottetown seront les visiteurs.

Avec des informations de Félix Arseneault