Jour d’élections : ce qu’il faut savoir pour exercer son droit de vote

Les bureaux de vote de partout dans la province sont ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Pour voter, les citoyens doivent se présenter à leur bureau de vote avec une pièce d’identité telle que le permis de conduire ou la carte d’assurance maladie.

Le passeport canadien, le certificat de statut d’Indien et la carte d’identité des Forces armées canadiennes sont aussi des pièces d’identité acceptées.

Le porte-parole d’Élections Québec Gabriel Sauvé-Lesiège conseille aux citoyens d’apporter également la carte de rappel reçue par la poste.

C’est la fameuse carte jaune. Si on l’a, c’est tant mieux. Ça vous indique d’abord le lieu où vous devez voter, le numéro de la section de vote, donc l’urne dans laquelle vous devez exercer votre vote. Si vous ne l’avez pas, ce n’est pas grave, le personnel sur place va pouvoir vous guider , dit-il.

Les citoyens qui désirent exercer leur droit de vote aujourd’hui doivent être inscrits sur la liste électorale.

« Au Québec, on ne peut pas s’inscrire le jour même de l’élection. Si vous n’êtes pas certain, si vous n’avez reçu aucune communication d’Élections Québec, je vous invite à téléphoner au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ou à consulter notre site web. Ça va vous permettre de vérifier si vous êtes bien inscrit et où vous rendre voter », indique M. Sauvé-Lesiège.

Tous les électeurs qui seront présents dans la file d’attente de leur bureau de vote à 20 h auront la possibilité d’exercer leur droit de vote.

« Le bureau de vote va fermer uniquement lorsque tous les électeurs qui sont présents pour exercer leur droit de vote auront voté. » — Une citation de Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole d'Élections Québec

Chaque vote a son importance

Le porte-parole d’Élections Québec tient à rappeler que chaque vote a son importance, peu importe le candidat ou le parti choisi.